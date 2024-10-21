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МОЗ скасував інвалідність 74 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницьким МСЕК

Київ • УНН

 • 14513 перегляди

МОЗ провело перевірку та скасувало висновки про інвалідність 74 військовозобов'язаним у Хмельницькому. 38 осіб переведено з II до III групи інвалідності, а 36 осіб повністю позбавлено групи.

МОЗ скасував інвалідність 74 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницьким МСЕК

Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК. Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на МОЗ, передає УНН

Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані

- йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що у 38 випадках ІІ група інвалідності скасована і встановлено ІІІ групу інвалідності. У 36 випадках групу інвалідності було знято.

Так, повідомляється, що МОЗ на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", введеного в дію Указом Президента України від 12 вересня 2023 року № 576/2023 провело перевірки обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27.09.2023 по 10.11.2023 (розглянуто комісією - 53 734 справ, відібрано для перегляду - 781 справ).

Також МОЗ на виконання Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633 – IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" провело перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким встановлено інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні у період з 06.06.2024 по 21.06.2024 (розглянуто комісією - 37 891 справ, відібрано для перегляду - 543 справи).

Окрім цього, триває взаємодія з правоохоронними органами в рамках розслідувань за кримінальними провадженнями.

Нардеп: Генпрокурор зобов'язаний подати у відставку, якщо йому хоч трохи важлива репутація Прокуратури18.10.24, 14:02 • 103421 перегляд

Доповнення

Президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та фальшивими інвалідностями.

У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами. В інтерв’ю "Факти тижня" він заявив, що 80% з виявлених осіб з інвалідністю отримали цей статус до початку повномасштабного вторгнення.

Анна Мурашко

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