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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минздрав отменил инвалидность 74 военнообязанных, установленных Хмельницким МСЭК

Минздрав отменил инвалидность 74 военнообязанных, установленных Хмельницким МСЭК

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 11:23  •  1367 просмотра

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Минздрав провел проверку и отменил выводы об инвалидности 74 военнообязанным в Хмельницком. 38 человек переведены из II в III группу инвалидности, а 36 человек полностью лишены группы.

Министерство здравоохранения провело проверки и отменило выводы об установлении инвалидности 74 военнообязанным Хмельницким МСЭК. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Минздрав, передает УНН

В настоящее время обработано более 18 779 тыс. медико-экспертных дел. В 3 146 делах решения МСЭК были признаны сомнительными и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения в 74 делах были пересмотрены и отменены

- говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что в 38 случаях ІІ группа инвалидности отменена и установлена ІІІ группа инвалидности. В 36 случаях группа инвалидности была снята.

Так, сообщается, что Минздрав во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", введенного в действие Указом Президента Украины от 12 сентября 2023 года № 576/2023 провел проверки обоснованности решений об установлении инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, принятых в период действия правового режима военного положения в Украине с 27. 09.2023 по 10.11.2023 (рассмотрено комиссией - 53 734 дел, отобрано для пересмотра - 781 дел).

Также Минздрав во исполнение Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633 - IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" провел проверки обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым установлена инвалидность II и III групп в период действия правового режима военного положения в Украине в период с 06. 06.06.2024 по 21.06.2024 (рассмотрено комиссией - 37 891 дел, отобрано для пересмотра - 543 дела).

Кроме этого, продолжается взаимодействие с правоохранительными органами в рамках расследований по уголовным производствам.

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры18 октября 2024, 11:02 • 102856 просмотров

Дополнение

Президент Владимир Зеленский назначил заседание СНБО по ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями.

В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о первых результатах служебного расследования по приобретению инвалидности прокурорами. В интервью "Факты недели" он заявил, что 80% из выявленных лиц с инвалидностью получили этот статус до начала полномасштабного вторжения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП