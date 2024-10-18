Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
Киев • УНН
Андрей Осадчук считает, что Генпрокурор должен подать в отставку, если подтвердится информация о 49 прокурорах из Хмельницкой области с фиктивной инвалидностью. Вопрос будет обсуждаться на заседаниях комитета ВР.
Если информация о 49 прокурорах, из Хмельницкой области, вероятно оформивших себе фиктивную инвалидность подтвердится, то Андрей Костин должен подать в отставку с должности Генерального прокурора Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп Андрей Осадчук.
Я лично считаю, если такое действительно имело место во время войны, Генеральный Прокурор обязан подать в отставку если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры, как конституционного органа, части системы правосудия
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Он добавил, что члены правоохранительного комитета обсуждали эту ситуацию в рабочем чате и, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на следующих заседаниях комитета.
Да этот вопрос живо обсуждался в рабочем порядке членами комитета. Были, как я понял, обращения от коллег, но после отставки областного прокурора Прокуратура фактически признала, что это все так и было. Думаю, на очередных заседаниях комитета этот вопрос будет обсуждаться
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Скандал вокруг значительного количества прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой области возник после обнародованной информации в СМИ. Накануне появилась новость, что десятки прокуроров Хмельницкой области во главе с их руководителем Алексеем Олейником оформили инвалидность.
По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрывание коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы. В начале октября, в рамках расследования содействия уклонению от мобилизации через подделку инвалидности, у Крупы нашли около шести миллионов долларов в разной валюте.
Сейчас Офис Генерального прокурора заявил о проведении служебной проверки.