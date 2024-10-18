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Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 11:02  •  22358 просмотра

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Андрей Осадчук считает, что Генпрокурор должен подать в отставку, если подтвердится информация о 49 прокурорах из Хмельницкой области с фиктивной инвалидностью. Вопрос будет обсуждаться на заседаниях комитета ВР.

Если информация о 49 прокурорах, из Хмельницкой области, вероятно оформивших себе фиктивную инвалидность подтвердится, то Андрей Костин должен подать в отставку с должности Генерального прокурора Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп Андрей Осадчук.

Я лично считаю, если такое действительно имело место во время войны, Генеральный Прокурор обязан подать в отставку если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры, как конституционного органа, части системы правосудия

- высказал свою позицию нардеп, комментируя информацию о прокурорах из Хмельницкой области.

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Он добавил, что члены правоохранительного комитета обсуждали эту ситуацию в рабочем чате и, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на следующих заседаниях комитета.

Да этот вопрос живо обсуждался в рабочем порядке членами комитета. Были, как я понял, обращения от коллег, но после отставки областного прокурора Прокуратура фактически признала, что это все так и было. Думаю, на очередных заседаниях комитета этот вопрос будет обсуждаться

- отметил Осадчук.

О прокурорах-"инвалидах": активист обнаружил, что 14 руководителей облпрокуратур получают пенсию или за выслугу лет, или по инвалидности18 октября 2024, 09:44 • 6227 просмотров

Скандал вокруг значительного количества прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой области возник после обнародованной информации в СМИ. Накануне появилась новость, что десятки прокуроров Хмельницкой области во главе с их руководителем Алексеем Олейником оформили инвалидность.

По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрывание коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы. В начале октября, в рамках расследования содействия уклонению от мобилизации через подделку инвалидности, у Крупы нашли около шести миллионов долларов в разной валюте.

Сейчас Офис Генерального прокурора заявил о проведении служебной проверки.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
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