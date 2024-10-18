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Нардеп: Генпрокурор зобов'язаний подати у відставку, якщо йому хоч трохи важлива репутація Прокуратури

Київ • УНН

 • 103421 перегляди

Андрій Осадчук вважає, що Генпрокурор має подати у відставку, якщо підтвердиться інформація про 49 прокурорів з Хмельниччини з фіктивною інвалідністю. Питання обговорюватиметься на засіданнях комітету ВР.

Нардеп: Генпрокурор зобов'язаний подати у відставку, якщо йому хоч трохи важлива репутація Прокуратури

Якщо інформація про 49 прокурорів, з Хмельниччини, що ймовірно оформили собі фіктивну інвалідність підтвердиться, то Андрій Костін має подати у відставку з посади Генерального прокурора України. Таку думку у коментарі УНН висловив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, нардеп Андрій Осадчук.

Я особисто вважаю, якщо таке дійсно мало місце під час війни, Генеральний Прокурор зобовʼязаний подати у відставку якщо йому хоч трохи важлива репутація Прокуратури, як конституційного органу, частини системи правосуддя

- висловив свою позицію нардеп, коментуючи інформацію про прокурорів з Хмельниччини.

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Він додав, що члени правоохоронного комітету обговорювали цю ситуацію у робочому чаті та, ймовірно, це питання буде обговорюватися на наступних засіданнях комітету.

Так це питання жваво обговорювалося в робочому порядку членами комітету. Були, як я зрозумів, звернення від колег, але після відставки обласного прокурора Прокуратура фактично визнала, що це все так і було. Думаю, на чергових засіданнях комітету це питання буде обговорюватися

- зазначив Осадчук.

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Скандал довкола значної кількості прокурорів з інвалідністю в Хмельницькій області виник після оприлюдненої інформації в ЗМІ. Напередодні з’явилась новина, що десятки прокурорів Хмельниччини на чолі з їх керівником Олексієм Олійником оформили інвалідність.

За припущеннями журналістів, вони були визнані особами з інвалідністю в обмін на покривання корупційних схем керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи. На початку жовтня, в рамках розслідування сприяння ухиленню від мобілізації через підробку інвалідності, в Крупи знайшли близько шести мільйонів доларів в різній валюті.

Наразі Офіс Генерального прокурора заявив про проведення службової перевірки.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Генеральний прокурор України
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