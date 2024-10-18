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Про прокурорів-"інвалідів": активіст виявив, що 14 керівників облпрокуратур отримують пенсію або за вислугу років, або за інвалідністю

Київ • УНН

 • 16202 перегляди

Активіст виявив, що 14 керівників обласних прокуратур віком близько 45 років отримують пенсію за інвалідністю або пенсію за вислугою років. Офіс Генпрокурора проводить службову перевірку щодо прокурорів з інвалідністю.

Про прокурорів-"інвалідів": активіст виявив, що 14 керівників облпрокуратур отримують пенсію або за вислугу років, або за інвалідністю

Серед керівників обласних прокуратур 14 осіб отримують пенсію або за вислугою років, або за інвалідністю. При цьому середній вік цих службовців – 45 років. Такі дані оприлюднив голова правління ГО "Платформа Громадський Контроль" Денис Селін.

Подивився керівників обласних прокуратур по областям. 14 керівників обласних прокуратур отримують пенсії або по вислузі років, або по інвалідності. В середньому, їм по 45 років наразі

- написав активіст на своїй сторінці у Фейсбук.

Він звернув особливу увагу на керівництво Дніпропетровської прокуратури.

"Керівник нашої обласної прокуратури - Сергій Біжко, 1976 року народження, вже два роки отримує пенсію. Як думаєте, є в нього друга група інвалідності?.

Перший заступник обласного прокурора - Прихожанов Валерій, 3 роки вже отримує пенсію (1974 року народження).

Інший заступник обласного прокурора - Савенко Михайло, вже 2 роки отримує пенсію. Він 1984 року народження. Тобто пенсію став отримувати в 38 років. Це дуже схоже на пенсію по інвалідності. І як пенсіонер, його родина прикупила квартиру в Туреччині за 693 тис. грн. Схоже, проходив розпродаж квартир для пенсіонерів", - написав Селін.

Він порадив Офісу Генерального прокурора "перевірити топів всіх областей, а то потім може бути дуже незручно, якщо по 49+ прокурорів з інвалідністю будуть знаходити в кожній області".

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Селін також зауважив, що не дивно, що прокурори, які "дивним чином" отримують інвалідність, не контролюють дії своїх підлеглих у судах, коли ті зливають справи у судах або ж взагалі не відвідують судових засідань.

"Шуміха про дії прокурорів точно наближає реформування цього органу, щоб там почистили негідників. Тому, тут у відчай впадати не слід. Через публічність точно наближаються зміни", - вважає активіст.

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Скандал довкола значної кількості прокурорів з інвалідністю в Хмельницькій області виник після оприлюдненої інформації в ЗМІ. Напередодні з’явилась новина, що десятки прокурорів Хмельниччини на чолі з Олійником оформили інвалідність.

За припущеннями журналістів, вони були визнані особами з інвалідністю в обмін на покривання корупційних схем керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи. На початку жовтня, в рамках розслідування сприяння ухиленню від мобілізації через підробку інвалідності, в Крупи знайшли близько шести мільйонів доларів в різній валюті.

Наразі Офіс Генерального прокурора заявив про проведення службової перевірки.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Генеральний прокурор України
Дніпропетровська область
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