Прокурорів Хмельниччини перевірять щодо правомірності призначення інвалідності
Київ • УНН
Генпрокурор наказав провести службове розслідування щодо прокурорів Хмельницької області через інформацію про неправомірне отримання інвалідності. Перевірка охопить 50 прокурорів та інші органи прокуратури.
Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування щодо прокурорів Хмельницької області. Це пов’язано із розповсюдженням інформації про неправомірне набуття посадовцями статусу інвалідів, згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Т.Крупи.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.
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Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин.
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