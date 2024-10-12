СБУ, військові медики та керівники ВЛК провели зустріч, де обговорили протидію корупції
Київ • УНН
Командування Медичних сил та СБУ провели зустріч з керівниками військово-лікарських комісій щодо протидії корупції. З початку 2024 року СБУ відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно співробітників ВЛК.
Командування Медичних сил та СБУ на спеціально організованій зустрічі нагадали про недопустимість корупційних проявів керівникам підрозділів військово-лікарських комісій. Про це УНН пише з посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.
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Як йдеться у повідомленні, зустріч провели з метою налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК.
Загалом на зустрічі були присутні понад 50 керівників ВЛК ЗСУ.
Під час зустрічі співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень. У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.
За даними СБУ, корупційні злочини, вчинені представниками військо-лікарських комісій, як правило, класифікуються за статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 та 410 Кримінального кодексу України.
Зі свого боку командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави. У першу чергу – її обороноздатності.
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