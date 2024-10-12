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СБУ, військові медики та керівники ВЛК провели зустріч, де обговорили протидію корупції

Київ • УНН

 • 26421 перегляди

Командування Медичних сил та СБУ провели зустріч з керівниками військово-лікарських комісій щодо протидії корупції. З початку 2024 року СБУ відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно співробітників ВЛК.

СБУ, військові медики та керівники ВЛК провели зустріч, де обговорили протидію корупції

Командування Медичних сил та СБУ на спеціально організованій зустрічі нагадали про недопустимість корупційних проявів керівникам підрозділів військово-лікарських комісій. Про це УНН пише з посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

Деталі

Як йдеться у повідомленні, зустріч провели з метою налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК.

Загалом на зустрічі були присутні понад 50 керівників ВЛК ЗСУ.

Під час зустрічі співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень. У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.

За даними СБУ, корупційні злочини, вчинені представниками військо-лікарських комісій, як правило, класифікуються за статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 та 410 Кримінального кодексу України.

Зі свого боку командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави. У першу чергу – її обороноздатності.

Нагадаємо

Волинська ОВА ініціює перевірку рішень МСЕК та ВЛК після корупційного скандалу в іншій області. Правоохоронці розпочнуть роботу з виявлення необґрунтованих рішень та корупційних правопорушень.

Торгували фіктивними довідками ВЛК: затримано понад 10 посадовців21.06.24, 13:23 • 25806 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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