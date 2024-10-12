СБУ, военные медики и руководители ВЛК провели встречу, где обсудили противодействие коррупции
Киев • УНН
Командование Медицинских сил и СБУ провели встречу с руководителями военно-врачебных комиссий по противодействию коррупции. С начала 2024 года СБУ открыла 14 уголовных производств в отношении сотрудников ВВК.
Командование Медицинских сил и СБУ на специально организованной встрече напомнили о недопустимости коррупционных проявлений руководителям подразделений военно-врачебных комиссий. Об этом УНН пишет со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.
Детали
Как говорится в сообщении, встречу провели с целью наладить дополнительные механизмы для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВЛК.
Всего на встрече присутствовали более 50 руководителей ВЛК ВСУ.
Во время встречи сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 лицу было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений. В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВВК в составе организованных преступных групп.
По данным СБУ, коррупционные преступления, совершенные представителями военно-врачебных комиссий, как правило, классифицируются по статьям 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 и 410 Уголовного кодекса Украины.
Со своей стороны командование Медицинских сил ВСУ отметило, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства. В первую очередь - его обороноспособности.
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