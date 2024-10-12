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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ, военные медики и руководители ВЛК провели встречу, где обсудили противодействие коррупции

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 15:33  •  4713 просмотра

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Командование Медицинских сил и СБУ провели встречу с руководителями военно-врачебных комиссий по противодействию коррупции. С начала 2024 года СБУ открыла 14 уголовных производств в отношении сотрудников ВВК.

Командование Медицинских сил и СБУ на специально организованной встрече напомнили о недопустимости коррупционных проявлений руководителям подразделений военно-врачебных комиссий. Об этом УНН пишет со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.

Детали

Как говорится в сообщении, встречу провели с целью наладить дополнительные механизмы для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВЛК.

Всего на встрече присутствовали более 50 руководителей ВЛК ВСУ.

Во время встречи сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 лицу было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений. В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВВК в составе организованных преступных групп.

По данным СБУ, коррупционные преступления, совершенные представителями военно-врачебных комиссий, как правило, классифицируются по статьям 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 и 410 Уголовного кодекса Украины.

Со своей стороны командование Медицинских сил ВСУ отметило, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства. В первую очередь - его обороноспособности.

Напомним

Волынская ОГА инициирует проверку решений МСЭК и ВВК после коррупционного скандала в другой области. Правоохранители начнут работу по выявлению необоснованных решений и коррупционных правонарушений.

Торговали фиктивными справками ВЛК: задержаны более 10 должностных лиц21 июня 2024, 10:23 • 25601 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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