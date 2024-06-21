Служба безопасности ликвидировала 5 схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, задержав более 10 организаторов, в том числе должностных лиц ТЦК и военно-врачебных комиссий, которые продавали фиктивные справки и документы.
Служба безопасности ликвидировала еще 5 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны более 10 организаторов сделок. Среди них-должностные лица ТЦК и военно-врачебных комиссий. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.
За деньги они помогали уклонистам скрыться от призыва через поддельные документы и последующий побег за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 12 тыс. американских долларов,
На Днепропетровщине:
Сотрудники внутренней безопасности СБУ нейтрализовали преступную группировку, которая продавала фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья. по данным следствия, незаконную деятельность организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге.
Для реализации "схемы" он привлек двух своих подчиненных и еще десятерых сообщников. Это, в частности, должностные лица местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток организатору. Во время обысков у злоумышленников обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн наличных в гривневом эквиваленте.
На Полтавщине:
Сообщено о подозрении главе районной военно-врачебной комиссии и трем его подчиненным. Чиновники "штамповали" фиктивные диагнозы для уклонистов, которые даже не проходили медосмотра, а только покупали документы у должностных лиц ВЛК.
В Черкассах:
Разоблачен руководитель подразделения одного из коммунальных предприятий горсовета, который продавал уклонистам "места" в реестре наркозависимых областного наркодиспансера. К незаконной деятельности чиновник привлек заведующую отделением, врача-нарколога медучреждения. Таким образом фигуранты обещали "спрятать" своих клиентов от призыва.
На Одесчине:
Правоохранители разоблачили дельцов, которые оформляли военнообязанным фальшивое отцовство над несовершеннолетними для выезда за границу.
В Хмельницком:
На горячем задержаны двое дельцов, которые продавали поддельные мед справки о наличии II группы инвалидности.
По всем открытым фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Одессит замаскировался под" бабушку", чтобы незаконно добраться до Словакии - ГПСУ20 июня 2024, 14:25 • 13117 просмотров