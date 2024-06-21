Служба безопасности ликвидировала еще 5 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны более 10 организаторов сделок. Среди них-должностные лица ТЦК и военно-врачебных комиссий. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.

За деньги они помогали уклонистам скрыться от призыва через поддельные документы и последующий побег за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 12 тыс. американских долларов, - говорится в сообщении.

На Днепропетровщине:

Сотрудники внутренней безопасности СБУ нейтрализовали преступную группировку, которая продавала фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья. по данным следствия, незаконную деятельность организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге.

Для реализации "схемы" он привлек двух своих подчиненных и еще десятерых сообщников. Это, в частности, должностные лица местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток организатору. Во время обысков у злоумышленников обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн наличных в гривневом эквиваленте.

На Полтавщине:

Сообщено о подозрении главе районной военно-врачебной комиссии и трем его подчиненным. Чиновники "штамповали" фиктивные диагнозы для уклонистов, которые даже не проходили медосмотра, а только покупали документы у должностных лиц ВЛК.

В Черкассах:

Разоблачен руководитель подразделения одного из коммунальных предприятий горсовета, который продавал уклонистам "места" в реестре наркозависимых областного наркодиспансера. К незаконной деятельности чиновник привлек заведующую отделением, врача-нарколога медучреждения. Таким образом фигуранты обещали "спрятать" своих клиентов от призыва.

На Одесчине:

Правоохранители разоблачили дельцов, которые оформляли военнообязанным фальшивое отцовство над несовершеннолетними для выезда за границу.

В Хмельницком:

На горячем задержаны двое дельцов, которые продавали поддельные мед справки о наличии II группы инвалидности.

По всем открытым фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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