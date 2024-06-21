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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Торгували фіктивними довідками ВЛК: затримано понад 10 посадовців

Київ • УНН

 • 25806 перегляди

Служба безпеки ліквідувала 5 схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, затримавши понад 10 організаторів, у тому числі посадовців ТЦК та військово-лікарських комісій, які продавали фіктивні довідки та документи.

Торгували фіктивними довідками ВЛК: затримано понад 10 посадовців

Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано більше ніж 10 організаторів оборудок. Серед них – посадовці ТЦК та військово-лікарських комісій. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За гроші вони допомагали ухилянтам сховатися від призову через підроблені документи і подальшу втечу за кордон. Вартість таких "послуг" становила до 12 тис. американських доларів,

- йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині:

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ нейтралізували злочинне угруповання, яке продавало фіктивні посвідчення про непридатність до служби за станом здоров’я. За даними слідства, незаконну діяльність організував очільник районного ТЦК у Кривому Розі.

Для реалізації "схеми" він залучив двох своїх підлеглих та ще десятьох спільників. Це, зокрема, посадовці місцевих лікарень і посередники для пошуку клієнтів та передачі хабарів організатору. Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану зброю та понад 3,5 млн готівки у гривневому еквіваленті.

На Полтавщині:

Повідомлено про підозру очільнику районної військово-лікарської комісії і трьом його підлеглим. Посадовці "штампували" фіктивні діагнози для ухилянтів, які навіть не проходили медогляду, а тільки купували документи у посадовців ВЛК.

У Черкасах:

Викрито керівника підрозділу одного з комунальних підприємств міськради, який продавав ухилянтам "місця" в реєстрі наркозалежних обласного наркодиспансеру. До незаконної діяльності посадовець залучив завідувачку відділення, лікаря-нарколога медустанови. У такий спосіб фігуранти обіцяли "сховати" своїх клієнтів від призову.

На Одещині:

Правоохоронці викрили ділків, які оформлювали військовозобов’язаним фальшиве батьківство над неповнолітніми для виїзду за кордон.

У Хмельницькому:

На гарячому затримано двох ділків, які продавали підроблені меддовідки про наявність ІІ групи інвалідності.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Одесит замаскувався під "бабусю", щоб незаконно дістатися Словаччини - ДПСУ20.06.24, 17:25 • 17882 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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