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Одесит замаскувався під "бабусю", щоб незаконно дістатися Словаччини - ДПСУ

Київ • УНН

 • 17882 перегляди

Житель Одеси переодягнувся бабусею, щоб незаконно перетнути український кордон зі Словаччиною, але був спійманий прикордонниками в поїзді Київ-Ужгород.

Одесит замаскувався під "бабусю", щоб незаконно дістатися Словаччини - ДПСУ

Прикордонники викрили у потязі "Київ - Ужгород" чоловіка, який переодягнувся в жіночий одяг, аби незаконно перетнути український кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.

Квітчаста хустка, окуляри, відповідне вбрання, навіть картата сумка - винахідливий одесит вжив максимальних заходів маскування "під бабусю", аби дістатися у прикордоння. Втім, його задум зазнав невдачі, псевдобабусю викрили ще під час прямування до місця призначення потягом,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що під час перевірочних заходів пасажирів потяга "Київ - Ужгород" оперативні співробітники Чопського прикордонного загону виявили в одному з вагонів підозрілу особу. Вдягнена у жіночий одяг, вона усе ж нагадувала за зовнішнім виглядом чоловіка.

На вимогу правоохоронців надати документи, "бабуся" відповіла, що не має при собі жодних. Коли ж псевдобабусю викрили, чоловік зізнався, що замаскувався під літню жінку, аби непоміченим дістатися спершу Ужгорода, а потім - українсько-словацького кордону.

Прикордонники встановили, що це уже друга така спроба правопорушника. Попереднього разу, на початку червня, його затримали за спробу незаконного перетинання кордону військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ужгород". Чоловік тоді склав собі маршрут до держрубежу за онлайн картами, однак не встиг ним скористатися. У ході проведення перевірочних заходів його затримав прикордонний наряд.

Цього разу одесит діяв за тим же планом, але ще й нарядився, проте знову попався.

Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ та склали щодо нього адміністративно-процесуальні документи за ч.2 ст.204 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". За вчинене йому доведеться відповідати перед судом.

Чоловік у жіночому вбранні намагався перетнути кордон з Румунією з паспортом сестри06.05.24, 15:24 • 16475 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Державна прикордонна служба України
Румунія
Словаччина
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Ужгород
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