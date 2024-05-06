Чоловік у жіночому вбранні намагався перетнути кордон з Румунією з паспортом сестри
Київ • УНН
44-річний чоловік із міста Золотоноші був затриманий прикордонниками під час спроби незаконного перетину українсько-румунського кордону, переодягнувшись жінкою та використовуючи паспорт своєї сестри.
Прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону поблизу кордону з Румунією затримали 44-річного жителя Золотоноші, переодягненого в жінку. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
Озброївшись" паспортом сестри, невибагливим "фешн луком", макіяжем та перукою чоловік приїхав на Закарпаття, щоб спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон,
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Маневр з перевдяганням з легкістю викрив наряд, як тільки спритник потрапив у прикордоння. Щоправда, чоловік намагався не здаватися, стверджуючи, що він є громадянкою України й навіть надав для перевірки паспорт.
Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скерували до суду.
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