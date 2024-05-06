Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры
Киев • УНН
44-летний мужчина из города Золотоноши был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы, переодевшись женщиной и используя паспорт своей сестры.
Пограничники отделения "Хижа" Мукачевского отряда вблизи границы с Румынией задержали 44-летнего жителя Золотоноши, переодетого в женщину. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Вооружившись "паспортом сестры, непритязательным "фэшн луком", макияжем и париком мужчина приехал в Закарпатье, чтобы попытаться незаконно пересечь украинско-румынскую границу,
Детали
Маневр с переодеванием с легкостью разоблачил наряд, как только ловкач попал в приграничье. Правда, мужчина пытался не сдаваться, утверждая, что он является гражданкой Украины и даже предоставил для проверки паспорт.
В отношении задержанного составлен протокол об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направили в суд.
Напомним,
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