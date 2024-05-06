ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры

Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры

Киев  •  УНН

6 мая 2024, 12:24  •  1868 просмотра

Read in English

44-летний мужчина из города Золотоноши был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы, переодевшись женщиной и используя паспорт своей сестры.

Пограничники отделения "Хижа" Мукачевского отряда вблизи границы с Румынией задержали 44-летнего жителя Золотоноши, переодетого в женщину. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Вооружившись "паспортом сестры, непритязательным "фэшн луком", макияжем и париком мужчина приехал в Закарпатье, чтобы попытаться незаконно пересечь украинско-румынскую границу,

- говорится в сообщении.

Детали

Маневр с переодеванием с легкостью разоблачил наряд, как только ловкач попал в приграничье. Правда, мужчина пытался не сдаваться, утверждая, что он является гражданкой Украины и даже предоставил для проверки паспорт.

В отношении задержанного составлен протокол об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направили в суд.

Напомним,

Пограничники разоблачили схему незаконной переправки двух харьковчан через украинскую границу в Румынию под вымышленным предлогом посещения похорон бабушки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  85733 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  104936 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  218263 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  208707 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205876 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173238 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113604 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129002 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126562 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119823 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Новости по теме
Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры

Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры

  •  1868 просмотра
На войне с рф погиб тяжелоатлет Пелешенко, 2-кратный чемпион Европы

На войне с рф погиб тяжелоатлет Пелешенко, 2-кратный чемпион Европы

  •  3048 просмотра
Еврокомиссия: в Польше больше не существует "серьезного нарушения верховенства права"

Еврокомиссия: в Польше больше не существует "серьезного нарушения верховенства права"

  •  2746 просмотра
Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

  •  4174 просмотра
В Кропивницком пожар на предприятии "Химрезерв", один человек погиб

В Кропивницком пожар на предприятии "Химрезерв", один человек погиб

  •  3721 просмотра
"Работает в обычном режиме": в КГГА заявили, что нет причин для закрытия станции метро "Почтовая площадь"

"Работает в обычном режиме": в КГГА заявили, что нет причин для закрытия станции метро "Почтовая площадь"

  •  3957 просмотра
Основные ударные силы россияне сосредоточили на Покровском и Кураховском направлениях, выделены дополнительные ресурсы - Сырский

Основные ударные силы россияне сосредоточили на Покровском и Кураховском направлениях, выделены дополнительные ресурсы - Сырский

  •  4129 просмотра
ЕС создаст надзорный орган для контроля работы Telegram

ЕС создаст надзорный орган для контроля работы Telegram

  •  4239 просмотра
В Венгрии заявили, что не будут возвращать украинских мужчин

В Венгрии заявили, что не будут возвращать украинских мужчин

  •  4088 просмотра
"Ядерный шантаж - это стабильная практика режима путина" - ГУР о заявлениях рф о ядерных учениях

"Ядерный шантаж - это стабильная практика режима путина" - ГУР о заявлениях рф о ядерных учениях

  •  4787 просмотра

Популярные

В "Поколении V" обещают не переигрывать роль звезды сериала после его трагической гибели

В "Поколении V" обещают не переигрывать роль звезды сериала после его трагической гибели

  •  87585 просмотра
Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена

Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена

  •  108885 просмотра
"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте

"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте

  •  107760 просмотра
В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

  •  106176 просмотра
6 мая: Международный день без диет, День раскраски

6 мая: Международный день без диет, День раскраски

  •  111464 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  331356 просмотра

Публикации

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

  •  55037 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  214506 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  373751 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  380886 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  398475 просмотра

Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры

44-летний мужчина из города Золотоноши был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы, переодевшись женщиной и используя паспорт своей сестры.

Общество •   •  1868 просмотра
Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры

На войне с рф погиб тяжелоатлет Пелешенко, 2-кратный чемпион Европы

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта Украины Александр Пелешенко погиб на фронте 5 мая, защищая Украину от полномасштабного вторжения России.

Война •   •  3048 просмотра
На войне с рф погиб тяжелоатлет Пелешенко, 2-кратный чемпион Европы

Еврокомиссия: в Польше больше не существует "серьезного нарушения верховенства права"

Европейская комиссия объявила, что принимает меры для закрытия процедуры против Польши по статье 7 Союзного договора о нарушении верховенства права, поскольку Польша приняла меры для решения вопросов, связанных с независимостью судебной власти, и признала верховенство права ЕС.

Новости Мира •   •  2746 просмотра
Еврокомиссия: в Польше больше не существует "серьезного нарушения верховенства права"

Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

Война •   •  4174 просмотра
Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

В Кропивницком пожар на предприятии "Химрезерв", один человек погиб

На предприятии "Химрезерв" в Кропивницком произошел пожар, в результате которого погиб один человек, но, по словам председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича, он локализован.

Криминал и ЧП •   •  3721 просмотра
В Кропивницком пожар на предприятии "Химрезерв", один человек погиб

"Работает в обычном режиме": в КГГА заявили, что нет причин для закрытия станции метро "Почтовая площадь"

Киевская городская власть подтверждает, что станция метро "Почтовая площадь" работает в нормальном режиме для перевозки пассажиров и укрытия без рисков затопления, закрытия или необходимости ремонта.

Общество •   •  3957 просмотра
"Работает в обычном режиме": в КГГА заявили, что нет причин для закрытия станции метро "Почтовая площадь"

Основные ударные силы россияне сосредоточили на Покровском и Кураховском направлениях, выделены дополнительные ресурсы - Сырский

Командир Сырский провел работу с подразделениями, которые ведут оборонительные операции на Покровском и Кураховском направлениях, где сосредоточены основные ударные силы противника, по усилению обороны и отражения вражеских атак, выделив дополнительные ресурсы и вручив награды бойцам, которые отличились в День пехоты.

Война •   •  4129 просмотра
Основные ударные силы россияне сосредоточили на Покровском и Кураховском направлениях, выделены дополнительные ресурсы - Сырский

ЕС создаст надзорный орган для контроля работы Telegram

Европейский Союз планирует создать надзорный орган - Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT), который будет регулировать работу мессенджера Telegram на всей территории ЕС.

Новости Мира •   •  4239 просмотра
ЕС создаст надзорный орган для контроля работы Telegram

В Венгрии заявили, что не будут возвращать украинских мужчин

Венгрия не будет выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста Украине, гарантируя их безопасность и оказывая необходимую помощь.

Наши за границей •   •  4088 просмотра
В Венгрии заявили, что не будут возвращать украинских мужчин

"Ядерный шантаж - это стабильная практика режима путина" - ГУР о заявлениях рф о ядерных учениях

Российский режим продолжает тактику ядерного шантажа, на фоне заявлений о новых тактических ядерных учениях, но разведка не видит какой-то эпохальной новости.

Война •   •  4787 просмотра
"Ядерный шантаж - это стабильная практика режима путина" - ГУР о заявлениях рф о ядерных учениях