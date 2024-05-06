Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры

Пограничники отделения "Хижа" Мукачевского отряда вблизи границы с Румынией задержали 44-летнего жителя Золотоноши, переодетого в женщину. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Вооружившись "паспортом сестры, непритязательным "фэшн луком", макияжем и париком мужчина приехал в Закарпатье, чтобы попытаться незаконно пересечь украинско-румынскую границу, - говорится в сообщении.

Детали

Маневр с переодеванием с легкостью разоблачил наряд, как только ловкач попал в приграничье. Правда, мужчина пытался не сдаваться, утверждая, что он является гражданкой Украины и даже предоставил для проверки паспорт.

В отношении задержанного составлен протокол об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направили в суд.

Напомним,

Пограничники разоблачили схему незаконной переправки двух харьковчан через украинскую границу в Румынию под вымышленным предлогом посещения похорон бабушки.