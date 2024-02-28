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Їхали на "похорон бабусі": прикордонники викрили "чорну" легенду для перетину кордону

Київ • УНН

 • 22232 перегляди

Прикордонники викрили схему незаконного переправлення двох харків'ян через український кордон до Румунії під вигаданим приводом відвідування похорону бабусі.

Їхали на "похорон бабусі": прикордонники викрили "чорну" легенду для перетину кордону

У Закарпатській області прикордонники затримали двох жителів Харківщини, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, повідомивши, що їдуть на похорон бабусі. На підтвердження своїх слів, продемонстрували поминальні вінки. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.

Авто, яким їхали чоловіки, наряд зупинив на контрольному посту. Водій, житель Закарпаття, повідомив, що він таксист та здійснює замовлення з доставлення пасажирів на похорон бабусі у село Чорнотисово. На підтвердження своїх слів, продемонстрував поминальні вінки,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що пасажири підтвердили, що їдуть на похорон бабусі, щоправда, назвати ім'я та адресу, де вона проживала не змогли.

У ході вивчення обставин правопорушення, прикордонники з’ясували, що харків’яни заплатили "таксисту" та його спільникам по 2 тисячі доларів США за переправлення через кордон.

З прибуттям на Закарпаття їх зустріли, забрали кошти, надали поминальні вінки та наказали при зустрічі з прикордонниками розповідати "легенду" про похорон бабусі.

Наразі оперативники прикордонного загону ретельно вивчають усі деталі правопорушення з метою встановлення кола осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків через кордон.

Нагадаємо

Правоохоронця та чотирьох його спільників судитимуть за організацію незаконної схеми переправлення військовозобов’язаних, через український кордон до Румунії за винагороду в розмірі 3500-6000 євро.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Державна прикордонна служба України
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