На Буковині судитимуть правоохоронця за організацію схеми нелегального виїзду ухилянтів до ЄС

Правоохоронця Буковини та його спільників судитимуть за організацію схеми нелегального виїзду військовозобов’язаних до ЄС. Увесь "пакет" послуг вартував від 3,5 – 6 тис. євро. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

Працівники ДБР за сприяння ДВБ Національної поліції та СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Буковини, який разом із чотирма спільниками організували нелегальну схему перетину державного кордону. Обвинувальний акт направлено до суду, - йдеться у повідомленні.

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Фігуранти шукали охочих нелегально залишити країну, збирали їх у групу та довозили до кордону автівками, де через ліси проводили пішки до території Румунії. Увесь "пакет" послуг вартував від 3,5 – 6 тис. євро залежно від особистих домовленостей. Працювали "ділки" близько трьох місяців аж до викриття правоохоронцями.

Під час однієї зі спроб вивезти чергову групу з країни 12 серпня 2023 року водія, правоохоронця та інших учасників правопорушення було затримано. Матеріали щодо чотирьох цивільних спільників правоохоронця були виділені в окреме провадження та скеровані за підслідність до органів Нацполіції. Наразі обвинувальні акти щодо них направлені до суду за статтею незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Правоохоронець теж обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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