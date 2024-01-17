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Підробляли документи та переправляли чоловіків в обхід КПП: викрито нові схеми для ухилянтів

Київ • УНН

 • 23332 перегляди

Правоохоронці викрили злочинні схеми, за якими зловмисники пропонували призовникам ухилитися від військової служби, втекти до ЄС за підробленими документами або в обхід пунктів пропуску. Зафіксовано також шахрайські схеми з обіцянками офіційного працевлаштування за кордоном або вступу до європейських університетів.

Правоохоронці викрили нові злочинні схеми, в яких фігуранти пропонували призовникам втекти до ЄС на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомила СБУ, передає УНН.

Деталі

Одну зі незаконних схем викрили на Закарпатті. Учасники злочинної групи перенаправляли чоловіків призовного віку до сусідньої європейської країни "лісовими стежками". Організатора схеми та двох його спільників, мешканців Тячівського району, затримали ще в квітні минулого року на спробі переправити за кордон 4 ухилянтів.

Також на Запоріжжі було затримано ділка, який разом зі спільниками фабрикував висновки лікарських обстежень своїх "клієнтів" щодо наявності у них тяжких діагнозів.

Правоохоронці запобігли "списанню" за цією схемою з військового обліку понад 40 потенційних призовників.

Крім того було заблоковано шахрайську схему, в якій зловмисники за гроші обіцяли чоловікам "офіційне" працевлаштування за кордоном або ж "місце" в європейському ВНЗ. Це мало бути підставою для безперешкодного виїзду призовників за кордон. Проте після отримання завдатку, шахраї виводили кошти через підставних осіб і обривали контакти з ухилянтами.

За оперативними даними, зловмисники діяли з грудня минулого року та за добу "працевлаштовували" до 10 осіб.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності, йдеться в повідомленні.

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