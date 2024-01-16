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Вимагав хабар з військового за допомогу в оформленні інвалідності матері: в Одесі викрито приватного підприємця

Вимагав хабар з військового за допомогу в оформленні інвалідності матері: в Одесі викрито приватного підприємця

Київ • УНН

 • 23999 перегляди

В Одесі викрили приватного підприємця, який вимагав хабар у розмірі 1000 доларів США від військовослужбовця, обіцяючи посприяти в оформленні документів на інвалідність його матері.

 Директор одного із приватних підприємств Одеси вимагав хабар у тисячу доларів від військовослужбовця ЗСУ. За ці гроші обіцяв посприяти в оформленні документів про інвалідність його онкохворій матері. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ НП в Одеській області.

Деталі

Як зазначається, приватний підприємець посилався на зв’язки з людьми, уповноваженими на видачу про інвалідність, що давало б можливість звільнитися від військової служби у зв'язку із доглядом за матір’ю.

 Поліцейські затримали фігуранта під час одержання ним хабаря в тисячу доларів.

Окрім суми хабаря, правоохоронці вилучили з автомобіля фігуранта 5 200 євро, 14 200 доларів та 1000 гривень, копії медичних документів громадян, пов’язаних зі списанням з військової служби, мобільний телефон та інші речі, що становлять інтерес для слідства, вказали в поліції.

за фактом одержання особою неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди – ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.   

За скоєне загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вимагав у військового хабар за довідку: на Вінниччині затримали посадовця медичної служби15.01.24, 15:37 • 24208 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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