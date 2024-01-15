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Вимагав у військового хабар за довідку: на Вінниччині затримали посадовця медичної служби

Вимагав у військового хабар за довідку: на Вінниччині затримали посадовця медичної служби

Київ • УНН

 • 24208 перегляди

Посадовця спіймали на отриманні хабара у розмірі 2500 доларів США за видачу довідки про часткову придатність до військової служби.

На Вінниччині затримано посадовця, який вимагав хабар у розмірі 2500 доларів за сприяння в отриманні довідки про визнання особи обмежено придатною до проходження військової служби, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Затримання посадовця відбулося в ході передачі хабаря, який становив 2500 доларів. Також під час обшуків поліція вилучила майже 15 тисяч доларів та понад 100 тисяч гривень, крім того документацію та матеріальні докази злочину. За словами заступника начальника слідчого управління Євгена Кронівця, посадовець використовував своє становище, вимагаючи гроші від військового, який мав обмеження через хворобу. У випадку відмови бійця, фігурант клопотав за його повну придатність до служби.

Додамо

Наразі підозрюваному пред'явлено звинувачення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), що передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

4,5 млн гривень хабарів: серед підозрюваних — голова та члени ВЛК та МСЕК, військовослужбовці21.09.23, 00:45 • 389160 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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