4,5 млн гривень хабарів: серед підозрюваних — голова та члени ВЛК та МСЕК, військовослужбовці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Правоохоронці відкрили 83 кримінальні провадження й повідомлено про підозри 31 фігуранту, які підозрюються в одержанні хабарів. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, пише УНН.
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Серед підозрюваних — голова та члени ВЛК та МСЕК, військовослужбовці, керівники благодійних та громадських організацій, лікарі, адвокати та цивільні особи.
За грошову винагороду, що коливалася від $200 до, подекуди, $20 000, медичний персонал видавав чоловікам призовного віку фіктивні довідки про інвалідність або інші захворювання, що давали їм можливість ухилятися від мобілізації.
Загальна сума неправомірної вигоди, отриманої підозрюваними, становить $123 000, що в гривневому еквіваленті дорівнює понад 4,5 млн грн.
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«У серпні оперативники ДСР спільно з органами досудового розслідування Нацполіції провели сотні обшуків у приміщеннях ТЦК та медичних установах, де вилучили майже 35 000 особових справ громадян, з них - 5800 вже направлені на повторну перевірку через підозру фіктивності визначених діагнозів», - Про це повідомив керівник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.
Також відомо про скасування винесених рішень представниками медичних комісій стосовно 149 осіб.
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