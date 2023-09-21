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4,5 млн гривень хабарів: серед підозрюваних — голова та члени ВЛК та МСЕК, військовослужбовці

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Правоохоронці відкрили 83 кримінальні провадження й повідомлено про підозри 31 фігуранту, які підозрюються в одержанні хабарів. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, пише УНН.

Деталі  

Серед підозрюваних — голова та члени ВЛК та МСЕК, військовослужбовці, керівники благодійних та громадських організацій, лікарі, адвокати та цивільні особи. 

За грошову винагороду, що коливалася від $200 до, подекуди, $20 000, медичний персонал видавав чоловікам призовного віку фіктивні довідки про інвалідність або інші захворювання, що давали їм можливість ухилятися від мобілізації.  

Загальна сума неправомірної вигоди, отриманої підозрюваними, становить $123 000, що в гривневому еквіваленті дорівнює понад 4,5 млн грн. 

Цитата 

«У серпні оперативники ДСР спільно з органами досудового розслідування Нацполіції провели сотні обшуків у приміщеннях ТЦК та медичних установах, де вилучили майже 35 000 особових справ громадян, з них - 5800 вже направлені на повторну перевірку через підозру фіктивності визначених діагнозів», - Про це повідомив керівник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

Також відомо про скасування винесених рішень представниками медичних комісій стосовно 149 осіб.

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