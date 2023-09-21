4,5 млн гривен взяток: среди подозреваемых - председатель и члены ВВК и МСЭК, военнослужащие

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Правоохранители открыли 83 уголовных производства и сообщено о подозрениях 31 фигуранту, которые подозреваются в получении взяток. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, пишет УНН.

Детали  

Среди подозреваемых — председатель и члены ВВК и МСЭК, военнослужащие, руководители благотворительных и общественных организаций, врачи, адвокаты и гражданские лица. 

За денежное вознаграждение, которое колебалось от $200 до, иногда, $20 000, медицинский персонал выдавал мужчинам призывного возраста фиктивные справки об инвалидности или других заболеваниях, которые давали им возможность уклоняться от мобилизации.  

Общая сумма неправомерной выгоды, полученной подозреваемыми, составляет $123 000, что в гривневом эквиваленте равно более 4,5 млн грн. 

Цитата 

«В августе оперативники ДСР совместно с органами досудебного расследования Нацполиции провели сотни обысков в помещениях ТЦК и медицинских учреждениях, где изъяли почти 35 000 личных дел граждан, из них - 5800 уже направлены на повторную проверку из-за подозрения фиктивности определенных диагнозов», - Об этом сообщил руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

Также известно об отмене вынесенных решений представителями медицинских комиссий в отношении 149 человек.

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