4,5 млн гривен взяток: среди подозреваемых - председатель и члены ВВК и МСЭК, военнослужащие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Правоохранители открыли 83 уголовных производства и сообщено о подозрениях 31 фигуранту, которые подозреваются в получении взяток. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, пишет УНН.
Детали
Среди подозреваемых — председатель и члены ВВК и МСЭК, военнослужащие, руководители благотворительных и общественных организаций, врачи, адвокаты и гражданские лица.
За денежное вознаграждение, которое колебалось от $200 до, иногда, $20 000, медицинский персонал выдавал мужчинам призывного возраста фиктивные справки об инвалидности или других заболеваниях, которые давали им возможность уклоняться от мобилизации.
Общая сумма неправомерной выгоды, полученной подозреваемыми, составляет $123 000, что в гривневом эквиваленте равно более 4,5 млн грн.
Цитата
«В августе оперативники ДСР совместно с органами досудебного расследования Нацполиции провели сотни обысков в помещениях ТЦК и медицинских учреждениях, где изъяли почти 35 000 личных дел граждан, из них - 5800 уже направлены на повторную проверку из-за подозрения фиктивности определенных диагнозов», - Об этом сообщил руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.
Также известно об отмене вынесенных решений представителями медицинских комиссий в отношении 149 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье женщина пыталась за 6 тыс. долл. «купить» у пограничников пропуск для мужа