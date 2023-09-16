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На Закарпатті жінка намагалася за 6 тис. дол "купити" у прикордонників перепустку для чоловіка

На Закарпатті жінка намагалася за 6 тис. дол "купити" у прикордонників перепустку для чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ужгород" 37-річна жителька Черкаської області намагалася дати прикордонникам хабар у сумі шість тисяч доларів, щоб її 41-річного чоловіка пропустили за кордон. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт Держприкордонслужби України.

Деталі

Зазначається, що подорожні прямували до Словаччини власним автомобілем. Чоловік разом з паспортом подав на контроль довідку ВЛК про непридатність до військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. У ході перевірки прикордонники встановили, що документи не дійсні і за такими реєстраційними номерами видавалися іншій особі.

У Держприкордонслужбі відмітили, що чоловік при цьому поводився "дуже нервово", а жінка "почала розповідати різні вигадки".

"Зрозумівши, що їх викрили, жінка вирішила піти іншим шляхом. Вона вклала у медичну книжку чоловіка 6000 доларів США і віддала її прикордонному нарядові. Правоохоронці від хабаря відмовилися, доповіли про випадок керівництву та викликали на місце події співробітників Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Слідчо-оперативна група вилучила кошти за протоколом огляду місця події, а жінка з чоловіком поїхали разом зі співробітниками РУП ГУНП до відділку Нацполіції. У діях хабарниці вбачають ознаки кримінального правопорушення, а саме пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі; у діях чоловіка – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Нагадаємо

На кордоні з Румунією прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися втекти від мобілізації в Україні.

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