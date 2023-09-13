П'ять тисяч євро за "квиток" до Румунії: на кордоні затримали чоловіків, які тікали від мобілізації

Деталі

В ході ретельної перевірки мікроавтобуса з 4-ма чоловіками призовного віку прикордонники з’ясували, що водій є провідником та мав намір незаконно переправити своїх пасажирів до Румунії.

Його грошова винагорода – 5000 євро з кожного.

У ДПСУ зазначають, що більше інформації допоможе отримати слідство.

Додатково

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченко, щодня затримують близько 20-30 осіб, найбільше ухилянтів ловлять на кордоні з Румунією та Молдовою. Переважно це чоловіки у віці від 18 до 60 років, адже для цієї категорії громадян обмежено виїзд за межі країни, окрім тих умов, які прописані в правилах перетину державного кордону, що затверджено постановою Уряду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Допомогали ухилянтам у незаконному перетині кордону: прикордоннику та його брату повідомили про підозру