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П'ять тисяч євро за "квиток" до Румунії: на кордоні затримали чоловіків, які тікали від мобілізації

П'ять тисяч євро за "квиток" до Румунії: на кордоні затримали чоловіків, які тікали від мобілізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. На кордоні з Румунією прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися втекти від мобілізації в Україні. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.

Деталі

В ході ретельної перевірки мікроавтобуса з 4-ма чоловіками призовного віку прикордонники з’ясували, що водій є провідником та мав намір незаконно переправити своїх пасажирів до Румунії.

Його грошова винагорода – 5000 євро з кожного.

У ДПСУ зазначають, що більше інформації допоможе отримати слідство.

Додатково

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченко, щодня затримують близько 20-30 осіб, найбільше ухилянтів ловлять на кордоні з Румунією та Молдовою. Переважно це чоловіки у віці від 18 до 60 років, адже для цієї категорії громадян обмежено виїзд за межі країни, окрім тих умов, які прописані в правилах перетину державного кордону, що затверджено постановою Уряду.

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