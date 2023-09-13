Пять тысяч евро за "билет" в Румынию: на границе задержали мужчин, которые убегали от мобилизации

Детали

В ходе тщательной проверки микроавтобуса с 4 мужчинами призывного возраста пограничники выяснили, что водитель является проводником и намеревался незаконно переправить своих пассажиров в Румынию.

Его денежное вознаграждение – 5000 евро с каждого.

В ГПСУ отмечают, что больше информации поможет получить следствие.

Дополнительно

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, ежедневно задерживают около 20-30 человек, больше всего уклонистов ловят на границе с Румынией и Молдовой. Преимущественно это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, ведь для этой категории граждан ограничен выезд за пределы страны, кроме тех условий, которые прописаны в правилах пересечения государственной границы, утвержденных постановлением Правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помогали уклонистам в незаконном пересечении границы: пограничнику и его брату сообщили о подозрении