Пять тысяч евро за "билет" в Румынию: на границе задержали мужчин, которые убегали от мобилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На границе с Румынией пограничники задержали четырех мужчин, которые пытались сбежать от мобилизации в Украине. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.
Детали
В ходе тщательной проверки микроавтобуса с 4 мужчинами призывного возраста пограничники выяснили, что водитель является проводником и намеревался незаконно переправить своих пассажиров в Румынию.
Его денежное вознаграждение – 5000 евро с каждого.
В ГПСУ отмечают, что больше информации поможет получить следствие.
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По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, ежедневно задерживают около 20-30 человек, больше всего уклонистов ловят на границе с Румынией и Молдовой. Преимущественно это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, ведь для этой категории граждан ограничен выезд за пределы страны, кроме тех условий, которые прописаны в правилах пересечения государственной границы, утвержденных постановлением Правительства.
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