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Допомогали ухилянтам у незаконному перетині кордону: прикордоннику та його брату повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 266178 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Інспектор прикордонної служби у Закарпатській області та його брат шукали охочих перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації та пропонували їм безпечний перетин до Словаччини. Правоохоронці повідомили двом чоловікам про підозру, інформує УНН з посиланням на сайт Офісу Генерального прокурора України.

Цитата

"Підозрювані підшуковували охочих залишити країну для уникнення мобілізації. Вони обіцяли їм забезпечити переправлення до Словаччини через пункт пропуску в зоні діяльності прикордонного загону", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, за 10 тисяч доларів з людини інспектор та його брат мали підібрати оптимальний маршрут, знайти відповідний транспорт та усунути всі перешкоди для перетину держкордону. Чоловіків затримали під час одержання 120 тисяч гривень авансу. Решту суми потенційний ухилянт – житель Закарпаття, мав сплатити перед безпосереднім перетином кордону.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону чоловікам повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Наразі їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 5 вересня повідомив, що кількість незаконних перетинів кордону не зменшується. Щодня затримують близько 20-30 осіб, найбільше ловлять на кордоні з Румунією та Молдовою.

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