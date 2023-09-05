Прикордонники: кількість незаконних перетинів кордону не зменшується
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Кількість незаконних перетинів кордону не зменшується. Щодня затримують близько 20-30 осіб, найбільше ловлять на кордоні з Румунією та Молдовою, повідомив під час телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
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Прикордонники зазначають, що кількість випадків незаконного перетину кордону не меншає.
“У середньому близько 20-30 осіб наші прикордонні наряди затримують за спробу незаконного перетину державного кордону. І тут мова йде більше про чоловіків-українців у віці від 18 до 60 років, адже для цієї категорії громадян обмежено виїзд за межі країни, окрім тих умов, які прописані в правилах перетину державного кордону, що затверджено постановою Уряду”, - сказав Демченко.
Крім того, найбільше випадків фіксуються при спробі перетину кордону в зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску.
“Найбільше на кордоні з Румунією та Молдовою. Загалом з 24 лютого 2022 року прикордонними нарядами затримано близько 14 600 осіб, які намагалися незаконно виїхати з України”, - зазначив Демченко.
Також фіксуються незаконні спроби перетину кордону і по пунктах пропуску, коли особи на легальних каналах намагаються використати підробні документи.
“З 24 лютого 2022 року було викрито близько 6 200 осіб, які, використовуючи підробки, намагалися незаконно залишити межі нашої країни.
Також Держприкордонслужба, в тому числі із правоохоронними органами, викрила 220 злочинних груп, які займалися незаконним переправленням осіб через кордон.
"Якщо говорити про тих, хто використовує підробні документи, або тих, хто намагається підкупити інспекторів прикордонної служби, таких осіб ми передаємо співробітникам поліції, адже за це передбачена кримінальна відповідальність”, - повідомив Демченко.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що українців, які виїхали за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.