Українців, які незаконно виїхали за підробленими документами, можуть екстрадувати на батьківщину – Арахамія

Деталі

Арахамія відзначив, що рішення про екстрадицію можуть ухвалити після перевірки всіх довідок, виданих військово-лікарськими комісіями. Попередній аналіз займе кілька місяців. Якщо виявиться, що хтось давав хабаря за довідку, то згідно із законодавством відповідальність несуть обидві сторони.

Правоохоронці працюватимуть, щоб легалізувати докази й висувати обвинувачення.

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"Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – пояснив Арахамія.

Доповнення

Арахамія також відзначив, що дотягнутися до людей, які виїхали незаконно прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але згідно з кримінальним кодексом в Україні посилились напрямок міжнародно-правової допомоги.

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"Дотягнутися до цих людей прямо зараз немає можливості. Однак згідно з чинним кримінально-процесуальним кодексом у нас дуже просилились напрямок міжнародно-правової допомоги і з будь-якої країни світи, окрім Росії, наші правоохоронці можуть робити запити на екстрадицію таких людей і привезти їх до України, щоб вони несли відповідальність", — сказав Арахамія.

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