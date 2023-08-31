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Перевірки ВЛК: Омбудсмен назвав топ-проблеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Під час перевірок військово-лікарських комісій відзначають дві головні проблеми: черги для військових і мобілізованих та хабарництво під час отримання висновку комісії. Про це в ефірі телемарафону у четвер розповів Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

За словами Лубінця, тільки з 1 січня поточного року він особисто отримав 1018 звернень щодо неефективної роботи ВЛК, які стосуються порушення прав діючих військовослужбовців і мобілізованих. І ці права були порушені якраз під час проходження ВЛК.

«Ми почали первірки ВЛК ще з жовтня 2022 року. Моя перевірка встановила величезну чергу під 400 військовослужбовців, які чекали, щоб зайти просто зранку в це приміщення», - каже Лубінець.

Уповноважений з прав людини каже, що вже є рішення парламенту, яке змінило чинне законодавство щодо ВЛК, а також є рішення уряду, щоб ВЛК переїхали з ТЦК, де ця комісія засідала без належних умов, і всі, хто приходили, стикалися з чергами. «Ми стикались із тим, що проходження ВЛК носить такий номінальний характер. Скарги є? Немає? Придатний. Не хочеш бути придатним – включається корупційна складова», - розповідає Лубінець.

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За словами Уповноваженого з прав людини, станом на зараз приблизно 70% ВЛК уже перейшли до цивільних лікарень.

«Станом на зараз я і моя інституція, ми перевірили 70% ВЛК в Україні. Загальна їх кількість 833. Ми перевірили ті ВЛК, які розташовані поблизу лінії фронту. Я побіцяв Президенту, що за три тижні ми закінчимо цю роботу», - каже Лубінець і додає: менше всього з ТЦК до цивільних лікарень перейшло ВЛК в Києві, Київській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській і Запорізькій областях.

Він також розповів про моніторингові первірки. «Ми не повідомляємо нікого, ми приїжджаємо досить великою командою. Хтось процедурно дивиться, що відбувається, хтось проводить опитування військовослужбовців або мобілізованих, хтось починає спілкуватись з лікарями. Ми не проводимо перевірки задля перевірки», - заявляє він.

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Ще одна проблема ВЛК - це електронна черга, адже щоб туди записатися, треба вистояти звичайну чергу в реєстратуру. Після цього тебе вже записують в електронну чергу до конкретних лікарів, каже Дмитро Лубінець.

«Не хочеш чекати в черзі – плати, хочеш якийсь додатковий висновок – плати. Проблема номер один ВЛК – це системна корупція. Ми навіть не уявляєм масштабів. Усі військові не просто звертають на це увагу, а кажуть, що це система побудована, вона працює. На цьому всі хочуть заробляти. Це від 5, і як казав Президент, до 15 тисяч доларів. Ти можеш отримати будь-який діагноз. І на мій погляд, те, що це вийшло на рівень засідання РНБО зовсім логічно», - резюмує Лубінець.

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Цифровізація вирішить питання, заявляє він. Потрібно, щоб електронні черги були реальні, коли начальник медичної частини буде особисто записувати військовослужбовців на проходження ВЛК. А отримавши направлення до лікарів, військослужбовці, знаючи конкретну дату, за один день проходитимуть ВЛК. «Станом на зараз це нібито працює, але для цього тобі потрібно все рівно приїхати, вистояти чергу до реєстрації. І ще – створити електронну базу всіх карток мобілізованих і діючих військових. У будь-який час лікар, який досліджує військовослужбовця, він заходить в базу і дивиться, чи були у нього хірургічні втручання, які були хвороби. Це автоматично полегшує процедуру контролю. Бо коли на папері вирізана нирка, а ти заходиш і бачиш, що людина ніколи не зверталась, то зрозуміло відразу, що це «липа», - підсумовує Дмитро Лубінець.

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