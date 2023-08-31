Проверки ВВК: Омбудсмен назвал топ-проблемы

Детали

По словам Лубинца, только с 1 января текущего года он лично получил 1018 обращений относительно неэффективной работы ВВК, которые касаются нарушения прав действующих военнослужащих и мобилизованных. И эти права были нарушены как раз во время прохождения ВВК.

«Мы начали перпроверки ВВК еще с октября 2022 года. Моя проверка установила огромную очередь под 400 военнослужащих, которые ждали, чтобы зайти прямо с утра в это помещение», - говорит Лубинец.

Уполномоченный по правам человека говорит, что уже есть решение парламента, которое изменило действующее законодательство по ВВК, а также есть решение правительства, чтобы ВВК переехали из ТЦК, где эта комиссия заседала без надлежащих условий, и все, кто приходили, сталкивались с очередями. «Мы сталкивались с тем, что прохождение ВВК носит такой номинальный характер. Жалобы есть? Нет? Годен. Не хочешь быть годным – включается коррупционная составляющая», - рассказывает Лубинец.

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По словам Уполномоченного по правам человека, по состоянию на сейчас примерно 70% ВВК уже перешли в гражданские больницы.

«По состоянию на сейчас я и моя институция, мы проверили 70% ВВК в Украине. Общее их количество 833. Мы проверили те ВВК, которые расположены вблизи линии фронта. Я пообещал Президенту, что за три недели мы закончим эту работу», - говорит Лубинец и добавляет: меньше всего из ТЦК в гражданские больницы перешло ВВК в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Он также рассказал о мониторинговых проверках. «Мы не уведомляем никого, мы приезжаем достаточно большой командой. Кто-то процедурно смотрит, что происходит, кто-то проводит опрос военнослужащих или мобилизованных, кто-то начинает общаться с врачами. Мы не проводим проверки ради проверки», - заявляет он.

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Еще одна проблема ВВК - это электронная очередь, ведь чтобы туда записаться, надо выстоять обычную очередь в регистратуру. После этого тебя уже записывают в электронную очередь к конкретным врачам, говорит Дмитрий Лубинец.

«Не хочешь ждать в очереди – плати, хочешь какое-то дополнительное заключение – плати. Проблема номер один ВВК – это системная коррупция. Мы даже не представляем масштабов. Все военные не просто обращают на это внимание, а говорят, что это система построена, она работает. На этом все хотят зарабатывать. Это от 5, и как говорил Президент, до 15 тысяч долларов. Ты можешь получить любой диагноз. И на мой взгляд, то, что это вышло на уровень заседания СНБО, совершенно логично», - резюмирует Лубинец.

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Цифровизация решит вопрос, заявляет он. Нужно, чтобы электронные очереди были реальные, когда начальник медицинской части будет лично записывать военнослужащих на прохождение ВВК. А получив направление к врачам, военнослужащие, зная конкретную дату, за один день будут проходить ВВК. «По состоянию на сейчас это якобы работает, но для этого тебе нужно все равно приехать, выстоять очередь в регистрации. И еще – создать электронную базу всех карточек мобилизованных и действующих военных. В любое время врач, который исследует военнослужащего, он заходит в базу и смотрит, были ли у него хирургические вмешательства, какие были болезни. Это автоматически облегчает процедуру контроля. Потому что когда на бумаге вырезана почка, а ты заходишь и видишь, что человек никогда не обращался, то понятно сразу, что это «липа», - заключает Дмитрий Лубинец.

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