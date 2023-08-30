В Україні перевірять довідки про інвалідність і непридатність до військової служби, видані після повномасштабного вторгнення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що потрібно перевірити значний масив рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року, оскільки є приклади областей, де після лютого 2022 року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК, передає УНН.
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«Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано», — сказав Зеленський.
Доповнення
Також президент планує вирішити те, із чим звертаються майже всі командири на місцях, – поняття так званої обмеженої придатності. За його словами, дуже довго це поняття давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад.
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Зеленський відзначив, що все, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати.