В Україні перевірять довідки про інвалідність і непридатність до військової служби, видані після повномасштабного вторгнення

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«Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано», — сказав Зеленський.

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Також президент планує вирішити те, із чим звертаються майже всі командири на місцях, – поняття так званої обмеженої придатності. За його словами, дуже довго це поняття давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад.

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Зеленський відзначив, що все, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати.