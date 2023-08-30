В Украине проверят справки об инвалидности и непригодности к военной службе, выданные после полномасштабного вторжения

Цитата

«Совершенно понятно, что это за решение. Коррумпированные решения. Да и в рамках уголовных производств, которые продолжаются сейчас в отношении работников ВЛК и МСЭК, видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано», — сказал Зеленский.

Дополнение

Также президент планирует решить то, с чем обращаются почти все командиры на местах – понятие так называемой ограниченной пригодности. По его словам, очень долго это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений. В частности, боевых бригад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За взятки ВМК от 3 до 15 тыс. долларов за границу выехали тысячи человек" – Зеленский

Зеленский отметил, что все, что касается пригодности или непригодности к военной службе должно быть максимально четким. Чтобы и человек понимал, как он может помочь обороне, и чтобы в подразделениях была ясность, кем их будут комплектовать.