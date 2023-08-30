В Украине проверят справки об инвалидности и непригодности к военной службе, выданные после полномасштабного вторжения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В вечернем обращении президент Зеленский заявил, что нужно проверить значительный массив решений военно-врачебных комиссий (ВЛК) по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля 2022 года, поскольку есть примеры областей, где после февраля 2022 года в десять раз возросло количество снятие с военного учета из-за решения ВЛК, передает УНН.
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«Совершенно понятно, что это за решение. Коррумпированные решения. Да и в рамках уголовных производств, которые продолжаются сейчас в отношении работников ВЛК и МСЭК, видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано», — сказал Зеленский.
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Также президент планирует решить то, с чем обращаются почти все командиры на местах – понятие так называемой ограниченной пригодности. По его словам, очень долго это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений. В частности, боевых бригад.
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Зеленский отметил, что все, что касается пригодности или непригодности к военной службе должно быть максимально четким. Чтобы и человек понимал, как он может помочь обороне, и чтобы в подразделениях была ясность, кем их будут комплектовать.