Украинцев, которые незаконно выехали по поддельным документам, могут экстрадировать на родину - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинцев, которые выехали за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил народный депутат Давид Арахамия, передает УНН.
Детали
Арахамия отметил, что решение об экстрадиции могут принять после проверки всех справок, выданных военно-врачебными комиссиями. Предварительный анализ займет несколько месяцев. Если окажется, что кто-то давал взятку за справку, то согласно законодательству ответственность несут обе стороны.
Правоохранители будут работать, чтобы легализовать доказательства и выдвигать обвинения.
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"Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", – пояснил Арахамия.
Дополнение
Арахамия также отметил, что дотянуться до людей, которые выехали незаконно прямо сейчас у правоохранителей нет возможности, но согласно уголовному кодексу в Украине усилились направление международно-правовой помощи.
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"Дотянуться до этих людей прямо сейчас нет возможности. Однако согласно действующему уголовно-процессуальному кодексу у нас очень усилилось направление международно-правовой помощи и из любой страны мира, кроме России, наши правоохранители могут делать запросы на экстрадицию таких людей и привезти их в Украину, чтобы они несли ответственность", — сказал Арахамия.
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