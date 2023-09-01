Украинцев, которые незаконно выехали по поддельным документам, могут экстрадировать на родину - Арахамия

Детали

Арахамия отметил, что решение об экстрадиции могут принять после проверки всех справок, выданных военно-врачебными комиссиями. Предварительный анализ займет несколько месяцев. Если окажется, что кто-то давал взятку за справку, то согласно законодательству ответственность несут обе стороны.

Правоохранители будут работать, чтобы легализовать доказательства и выдвигать обвинения.

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"Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", – пояснил Арахамия.

Дополнение

Арахамия также отметил, что дотянуться до людей, которые выехали незаконно прямо сейчас у правоохранителей нет возможности, но согласно уголовному кодексу в Украине усилились направление международно-правовой помощи.

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"Дотянуться до этих людей прямо сейчас нет возможности. Однако согласно действующему уголовно-процессуальному кодексу у нас очень усилилось направление международно-правовой помощи и из любой страны мира, кроме России, наши правоохранители могут делать запросы на экстрадицию таких людей и привезти их в Украину, чтобы они несли ответственность", — сказал Арахамия.

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