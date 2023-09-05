Пограничники: количество незаконных пересечений границы не уменьшается

Детали

Пограничники отмечают, что количество случаев незаконного пересечения границы не уменьшается.

“В среднем около 20-30 человек наши пограничные наряды задерживают за попытку незаконного пересечения государственной границы. И здесь речь идет больше о мужчинах-украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, ведь для этой категории граждан ограничен выезд за пределы страны, кроме тех условий, которые прописаны в правилах пересечения государственной границы, утвержденных постановлением Правительства”, - сказал Демченко.

Кроме того, больше всего случаев фиксируются при попытке пересечения границы в зеленом участке границы, вне пунктов пропуска.

“Больше всего на границе с Румынией и Молдовой. Всего с 24 февраля 2022 года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно выехать из Украины”, - отметил Демченко.

Также фиксируются незаконные попытки пересечения границы и по пунктам пропуска, когда лица на легальных каналах пытаются использовать поддельные документы.

“С 24 февраля 2022 года было разоблачено около 6 200 человек, которые, используя подделки, пытались незаконно покинуть пределы нашей страны.

Также Госпогранслужба, в том числе с правоохранительными органами, разоблачила 220 преступных групп, которые занимались незаконной переправкой лиц через границу.

"Если говорить о тех, кто использует поддельные документы, или тех, кто пытается подкупить инспекторов пограничной службы, таких лиц мы передаем сотрудникам полиции, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность”, - сообщил Демченко.

Напомним

Ранее сообщалось, что украинцев, которые выехали за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.