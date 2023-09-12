Помогали уклонистам в незаконном пересечении границы: пограничнику и его брату сообщили о подозрении

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"Подозреваемые подыскивали желающих покинуть страну во избежание мобилизации. Они обещали им обеспечить переправку в Словакию через пункт пропуска в зоне деятельности пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, за 10 тысяч долларов с человека инспектор и его брат должны были подобрать оптимальный маршрут, найти подходящий транспорт и устранить все препятствия для пересечения госграницы. Мужчин задержали во время получения 120 тысяч гривен аванса. Остальную сумму потенциальный уклонист – житель Закарпатья, должен был оплатить перед непосредственным пересечением границы.

Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона мужчинам сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Сейчас им избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 5 сентября псообщил, что количество незаконных пересечений границы не уменьшается. Ежедневно задерживают около 20-30 человек, больше всего ловят на границе с Румынией и Молдовой.