На Закарпатье женщина пыталась за 6 тыс. долл "купить" у пограничников пропуск для мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В международном автомобильном пункте пропуска "Ужгород" 37-летняя жительница Черкасской области пыталась дать пограничникам взятку в сумме шесть тысяч долларов, чтобы ее 41-летнего мужа пропустили за границу. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт Госпогранслужбы Украины.
Детали
Отмечается, что путешественники направлялись в Словакию на собственном автомобиле. Мужчина вместе с паспортом подал на контроль справку ВВК о непригодности к военной службе и временное удостоверение военнообязанного. В ходе проверки пограничники установили, что документы не действительны и по таким регистрационным номерам выдавались другому лицу.
В Госпогранслужбе отметили, что мужчина при этом вел себя "очень нервно", а женщина "начала рассказывать разные выдумки".
"Поняв, что их разоблачили, женщина решила пойти другим путем. Она вложила в медицинскую книжку мужа 6000 долларов США и отдала ее пограничному наряду. Правоохранители от взятки отказались, доложили о случае руководству и вызвали на место происшествия сотрудников Нацполиции", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа изъяла средства по протоколу осмотра места происшествия, а женщина с мужем уехали вместе с сотрудниками РУП ГУНП в отделение Нацполиции. В действиях взяточницы усматривают признаки уголовного преступления, а именно предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу; в действиях мужчины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.
Напомним
На границе с Румынией пограничники задержали четырех мужчин, которые пытались сбежать от мобилизации в Украине.