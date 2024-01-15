Вымогал у военного взятку за справку: в Винницкой области задержали чиновника медицинской службы

В Винницкой области задержан чиновник, который требовал взятку в размере 2500 долларов за содействие в получении справки о признании лица ограниченно годным к прохождению военной службы, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Задержание чиновника произошло в ходе передачи взятки, которая составляла 2500 долларов. Также во время обысков полиция изъяла почти 15 тысяч долларов и более 100 тысяч гривен, кроме того документацию и материальные доказательства преступления. По словам заместителя начальника следственного управления Евгения Кронивца, чиновник использовал свое положение, требуя деньги от военного, который имел ограничения из-за болезни. В случае отказа бойца, фигурант ходатайствовал за его полную пригодность к службе.

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Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием), что предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд применил к нему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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