Вымогал взятку с военного за помощь в оформлении инвалидности матери: в Одессе разоблачен частный предприниматель

Директор одного из частных предприятий Одессы требовал взятку в тысячу долларов от военнослужащего ВСУ. За эти деньги обещал посодействовать в оформлении документов об инвалидности его онкобольной матери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.

Детали

Как отмечается, частный предприниматель ссылался на связи с людьми, уполномоченными на выдачу об инвалидности, что давало бы возможность освободиться от военной службы в связи с уходом за матерью.

Полицейские задержали фигуранта во время получения им взятки в тысячу долларов.

Кроме суммы взятки, правоохранители изъяли из автомобиля фигуранта 5 200 евро, 14 200 долларов и 1000 гривен, копии медицинских документов граждан, связанных со списанием с военной службы, мобильный телефон и другие вещи, представляющие интерес для следствия, указали в полиции.

по факту получения лицом неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды - ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вымогал у военного взятку за справку: в Винницкой области задержали чиновника медицинской службы