Подделывали документы и переправляли мужчин в обход КПП: разоблачены новые схемы для уклонистов

Правоохранители разоблачили новые преступные схемы, в которых фигуранты предлагали призывникам сбежать в ЕС на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщила СБУ, передает УНН.

Детали

Одну из незаконных схем разоблачили на Закарпатье. Участники преступной группы перенаправляли мужчин призывного возраста в соседнюю европейскую страну "лесными тропами". Организатора схемы и двух его сообщников, жителей Тячевского района, задержали еще в апреле прошлого года на попытке переправить за границу 4 уклонистов.

Также в Запорожье был задержан делец, который вместе с сообщниками фабриковал выводы врачебных обследований своих "клиентов" о наличии у них тяжелых диагнозов.

Правоохранители предотвратили "списание" по этой схеме с воинского учета более 40 потенциальных призывников.

Кроме того, была заблокирована мошенническая схема, в которой злоумышленники за деньги обещали мужчинам "официальное" трудоустройство за рубежом или же "место" в европейском ВУЗе. Это должно было быть основанием для беспрепятственного выезда призывников за границу. Однако после получения задатка, мошенники выводили средства через подставных лиц и обрывали контакты с уклонистами.

По оперативным данным, злоумышленники действовали с декабря прошлого года и за сутки "трудоустраивали" до 10 человек.

По всем разоблаченным фактам продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности, говорится в сообщении.

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