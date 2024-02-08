На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС
Киев • УНН
Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.
Правоохранителя Буковины и его сообщников будут судить за организацию схемы нелегального выезда военнообязанных в ЕС. Весь "пакет" услуг стоил от 3,5 - 6 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.
Работники ГБР при содействии ДВБ Национальной полиции и СБУ завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Буковины, который вместе с четырьмя сообщниками организовали нелегальную схему пересечения государственной границы. Обвинительный акт направлен в суд,
Детали
Фигуранты искали желающих нелегально покинуть страну, собирали их в группу и довозили до границы автомобилями, где через леса проводили пешком до территории Румынии. Весь "пакет" услуг стоил от 3,5 - 6 тыс. евро в зависимости от личных договоренностей. Работали "дельцы" около трех месяцев вплоть до разоблачения правоохранителями.
Во время одной из попыток вывезти очередную группу из страны 12 августа 2023 года водитель, правоохранитель и другие участники правонарушения были задержаны. Материалы в отношении четырех гражданских сообщников правоохранителя были выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в органы Нацполиции. Сейчас обвинительные акты в отношении них направлены в суд по статье незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Правоохранитель тоже обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
Подделывали документы и переправляли мужчин в обход КПП: разоблачены новые схемы для уклонистов17 январь 2024, 11:07 • 21953 просмотра
На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС
Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.
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