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На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС

На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 15:37  •  2706 просмотра

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Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.

Правоохранителя Буковины и его сообщников будут судить за организацию схемы нелегального выезда военнообязанных в ЕС.  Весь "пакет" услуг стоил от 3,5 - 6 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Работники ГБР при содействии ДВБ Национальной полиции и СБУ завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Буковины, который вместе с четырьмя сообщниками организовали нелегальную схему пересечения государственной границы. Обвинительный акт направлен в суд,

- говорится в сообщении.

Детали

Фигуранты искали желающих нелегально покинуть страну, собирали их в группу и довозили до границы автомобилями, где через леса проводили пешком до территории Румынии. Весь "пакет" услуг стоил от 3,5 - 6 тыс. евро в зависимости от личных договоренностей. Работали "дельцы" около трех месяцев вплоть до разоблачения правоохранителями.

Во время одной из попыток вывезти очередную группу из страны 12 августа 2023 года водитель, правоохранитель и другие участники правонарушения были задержаны. Материалы в отношении четырех гражданских сообщников правоохранителя были выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в органы Нацполиции. Сейчас обвинительные акты в отношении них направлены в суд по статье незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Правоохранитель тоже обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Подделывали документы и переправляли мужчин в обход КПП: разоблачены новые схемы для уклонистов17 январь 2024, 11:07 • 21953 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
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На Буковині судитимуть правоохоронця за організацію схеми нелегального виїзду ухилянтів до ЄС
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На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС

Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.

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