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Ехали на "похороны бабушки": пограничники разоблачили "черную" легенду для пересечения границы

Ехали на "похороны бабушки": пограничники разоблачили "черную" легенду для пересечения границы

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 14:02  •  4389 просмотра

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Пограничники разоблачили схему незаконной переправки двух харьковчан через украинскую границу в Румынию под вымышленным предлогом посещения похорон бабушки.

В Закарпатской области пограничники задержали двух жителей Харьковщины, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией, сообщив, что едут на похороны бабушки. В подтверждение своих слов, продемонстрировал поминальные венки. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Авто, на котором ехали мужчины, наряд остановил на контрольном посту. Водитель, житель Закарпатья, сообщил, что он таксист и осуществляет заказ по доставке пассажиров на похороны бабушки в село Чернотисово. В подтверждение своих слов, продемонстрировал поминальные венки,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что пассажиры подтвердили, что едут на похороны бабушки, правда, назвать имя и адрес, где она проживала не смогли.

В ходе изучения обстоятельств правонарушения, пограничники выяснили, что харьковчане заплатили "таксисту" и его сообщникам по 2 тысячи долларов США за переправку через границу.

По прибытии в Закарпатье их встретили, забрали средства, предоставили поминальные венки и приказали при встрече с пограничниками рассказывать "легенду" о похоронах бабушки.

Сейчас оперативники пограничного отряда тщательно изучают все детали правонарушения с целью установления круга лиц, причастных к незаконной переправке мужчин через границу.

Напомним

Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
mukachevoМукачево
kharkivХарьков
Їхали на "похорон бабусі": прикордонники викрили "чорну" легенду для перетину кордону
Going to the "grandmother's funeral": border guards expose a "black" legend for crossing the border
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Ехали на "похороны бабушки": пограничники разоблачили "черную" легенду для пересечения границы

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