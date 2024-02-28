Ехали на "похороны бабушки": пограничники разоблачили "черную" легенду для пересечения границы
Киев • УНН
Пограничники разоблачили схему незаконной переправки двух харьковчан через украинскую границу в Румынию под вымышленным предлогом посещения похорон бабушки.
В Закарпатской области пограничники задержали двух жителей Харьковщины, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией, сообщив, что едут на похороны бабушки. В подтверждение своих слов, продемонстрировал поминальные венки. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.
Авто, на котором ехали мужчины, наряд остановил на контрольном посту. Водитель, житель Закарпатья, сообщил, что он таксист и осуществляет заказ по доставке пассажиров на похороны бабушки в село Чернотисово. В подтверждение своих слов, продемонстрировал поминальные венки,
Детали
Отмечается, что пассажиры подтвердили, что едут на похороны бабушки, правда, назвать имя и адрес, где она проживала не смогли.
В ходе изучения обстоятельств правонарушения, пограничники выяснили, что харьковчане заплатили "таксисту" и его сообщникам по 2 тысячи долларов США за переправку через границу.
По прибытии в Закарпатье их встретили, забрали средства, предоставили поминальные венки и приказали при встрече с пограничниками рассказывать "легенду" о похоронах бабушки.
Сейчас оперативники пограничного отряда тщательно изучают все детали правонарушения с целью установления круга лиц, причастных к незаконной переправке мужчин через границу.
Напомним
Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.
Ехали на "похороны бабушки": пограничники разоблачили "черную" легенду для пересечения границы
Пограничники разоблачили схему незаконной переправки двух харьковчан через украинскую границу в Румынию под вымышленным предлогом посещения похорон бабушки.
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