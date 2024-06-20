Пограничники разоблачили в поезде "Киев-Ужгород" мужчину, который переоделся в женскую одежду, чтобы незаконно пересечь украинскую границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

Цветастый платок, очки, соответствующий наряд, даже клетчатая сумка-изобретательный одессит принял максимальные меры маскировки" под бабушку", чтобы добраться в приграничье. Впрочем, его замысел потерпел неудачу, псевдобабусю разоблачили еще во время следования к месту назначения поездом, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время проверочных мероприятий пассажиров поезда "Киев - Ужгород" оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда обнаружили в одном из вагонов подозрительную личность. Одетая в женскую одежду, она все же напоминала по внешнему виду мужчину.

На требование правоохранителей предоставить документы, "бабушка" ответила, что не имеет при себе никаких. Когда же псевдобабушку разоблачили, мужчина признался, что замаскировался под пожилую женщину, чтобы незамеченным добраться сначала до Ужгорода, а затем - украинско-словацкой границы.

Пограничники установили, что это уже вторая такая попытка правонарушителя. В предыдущий раз, в начале июня, его задержали за попытку незаконного пересечения границы военнослужащие отдела пограничной службы "Ужгород". Мужчина тогда составил себе маршрут к госрубежу по онлайн картам, однако не успел им воспользоваться. В ходе проведения проверочных мероприятий его задержал пограничный наряд.

На этот раз одессит действовал по тому же плану, но еще и нарядился, однако снова попался.

Мужчину доставили в пограничное подразделение и составили в отношении него административно-процессуальные документы по ч. 2 ст. 204 Кодекса Украины Об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". За содеянное ему придется отвечать перед судом.

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