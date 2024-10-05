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На Волині перевірять рішення МСЕК та ВЛК на тлі корупційного скандалу

На Волині перевірять рішення МСЕК та ВЛК на тлі корупційного скандалу

Київ • УНН

 • 20168 перегляди

Волинська ОВА ініціює перевірку рішень МСЕК та ВЛК після корупційного скандалу в іншій області. Правоохоронці розпочнуть роботу з виявлення необґрунтованих рішень та корупційних правопорушень.

На Волині почнуть перевіряти рішення МСЕК та ВЛК. Це рішення було прийняте на тлі корупційного скандалу в області. Про це повідомляє Волинська ОВА, пише УНН.

Деталі

Начальник ОВА Юрій Погуляйко сьогодні провів термінову нараду із керівниками правоохоронних органів, ТЦК та СП, медико-соціальних експертних комісій Волині, головними лікарями медзакладів, начальниками РВА та начальником обласного управління охорони здоров’я.

Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає. Саме тому від сьогодні на Волині посилюємо роботу для недопущення корупції, особливо в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію,

- зазначив начальник ОВА.

До слова, наразі в області діє 10 медико-соціальних експертних комісій.

Тож за результатами наради очільник області доручив правоохоронцям негайно розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необгрунтованого ухвалення таких рішень - ініціювати перегляд.

На Волині за допомогу ухилянтам виїхати за кордон повідомили про підозру правоохоронниці13.09.24, 12:25 • 11540 переглядiв

Також, за даними ОВА, невідкладно розпочинається робота з викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи.

Нагадаємо

У керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи виявлено майже 6 млн доларів готівкою. Їй повідомлено про підозру у незаконному збагаченні, санкція передбачає до 10 років ув'язнення.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП

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