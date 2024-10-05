На Волыни проверят решение МСЭК и ВВК на фоне коррупционного скандала
Киев • УНН
Волынская ОВА инициирует проверку решений МСЭК и ВВК после коррупционного скандала в другой области. Правоохранители начнут работу по выявлению необоснованных решений и коррупционных правонарушений.
На Волыни начнут проверять решения МСЭК и ВВК. Это решение было принято на фоне коррупционного скандала в области. Об этом сообщает Волынская ОГА, пишет УНН.
Детали
Начальник ОВА Юрий Погуляйко сегодня провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, ТЦК и СП, медико-социальных экспертных комиссий Волыни, главными врачами медучреждений, начальниками РВА и начальником областного управления здравоохранения.
Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу для недопущения коррупции, особенно в учреждениях, которые непосредственно влияют на мобилизацию,
К слову, сейчас в области действует 10 медико-социальных экспертных комиссий.
Поэтому по результатам совещания руководитель области поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и ВВК. В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать пересмотр.
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Также, по данным ОВА, безотлагательно начинается работа по разоблачению коррупционных правонарушений в сфере служебной деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы.
Напомним
У руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы обнаружено почти 6 млн долларов наличными. Ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении, санкция предусматривает до 10 лет заключения.