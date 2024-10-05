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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Волыни проверят решение МСЭК и ВВК на фоне коррупционного скандала

На Волыни проверят решение МСЭК и ВВК на фоне коррупционного скандала

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 18:38  •  6583 просмотра

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Волынская ОВА инициирует проверку решений МСЭК и ВВК после коррупционного скандала в другой области. Правоохранители начнут работу по выявлению необоснованных решений и коррупционных правонарушений.

На Волыни начнут проверять решения МСЭК и ВВК. Это решение было принято на фоне коррупционного скандала в области. Об этом сообщает Волынская ОГА, пишет УНН.

Детали

Начальник ОВА Юрий Погуляйко сегодня провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, ТЦК и СП, медико-социальных экспертных комиссий Волыни, главными врачами медучреждений, начальниками РВА и начальником областного управления здравоохранения.

Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу для недопущения коррупции, особенно в учреждениях, которые непосредственно влияют на мобилизацию,

- отметил начальник ОВА.

К слову, сейчас в области действует 10 медико-социальных экспертных комиссий.

Поэтому по результатам совещания руководитель области поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и ВВК. В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать пересмотр.

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Также, по данным ОВА, безотлагательно начинается работа по разоблачению коррупционных правонарушений в сфере служебной деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы.

Напомним

У руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы обнаружено почти 6 млн долларов наличными. Ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении, санкция предусматривает до 10 лет заключения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП