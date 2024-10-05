На Волыни проверят решение МСЭК и ВВК на фоне коррупционного скандала

На Волыни начнут проверять решения МСЭК и ВВК. Это решение было принято на фоне коррупционного скандала в области. Об этом сообщает Волынская ОГА, пишет УНН.

Детали

Начальник ОВА Юрий Погуляйко сегодня провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, ТЦК и СП, медико-социальных экспертных комиссий Волыни, главными врачами медучреждений, начальниками РВА и начальником областного управления здравоохранения.

Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу для недопущения коррупции, особенно в учреждениях, которые непосредственно влияют на мобилизацию,