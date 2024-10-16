Прокуроров Хмельницкой области проверят относительно правомерности назначения инвалидности

Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования в отношении прокуроров Хмельницкой области. Это связано с распространением информации о неправомерном приобретении должностными лицами статуса инвалидов, согласно решению главного врача МСЭК Т.Крупы.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

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Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры. Комиссия по проведению служебного расследования уже начала сбор информации и документов для выяснения этих обстоятельств.

Напомним,

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