Справу керівниці Хмельницького МСЕК Крупи передали до НАБУ - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора передав до НАБУ справу Тетяни Крупи, керівниці Хмельницького МСЕК, підозрюваної у незаконному збагаченні. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 500 млн грн.
Офіс Генпрокурора передав до НАБУ справу керівниці Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагачені на мільйони доларів. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.
"Після обрання запобіжного заходу очільниці МСЕК, матеріали провадження були передані в НАБУ для подальшого здійснення досудового розслідування", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Доповнення
4 жовтня стало відомо, що посадовицю МСЕК та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.
5 жовтня правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.
7 жовтня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для очільниці обласної МСЕК. Її взято під варту з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.
Повідомлялося, що керівницю Хмельницького МСЕК планують виключити зі складу депутатів облради.
НАЗК повторно перевірить декларацію керівниці Хмельницького МСЕК Крупи07.10.24, 19:27 • 15351 перегляд