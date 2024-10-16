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Справу керівниці Хмельницького МСЕК Крупи передали до НАБУ - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 13487 перегляди

Офіс Генпрокурора передав до НАБУ справу Тетяни Крупи, керівниці Хмельницького МСЕК, підозрюваної у незаконному збагаченні. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 500 млн грн.

Справу керівниці Хмельницького МСЕК Крупи передали до НАБУ - Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора передав до НАБУ справу керівниці Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагачені на мільйони доларів. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Після обрання запобіжного заходу очільниці МСЕК, матеріали провадження були передані в НАБУ для подальшого здійснення досудового розслідування", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Доповнення

4 жовтня стало відомо, що посадовицю МСЕК та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.

5 жовтня правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

7 жовтня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для очільниці обласної МСЕК. Її взято під варту з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.

Повідомлялося, що керівницю Хмельницького МСЕК планують виключити зі складу депутатів облради.

НАЗК повторно перевірить декларацію керівниці Хмельницького МСЕК Крупи07.10.24, 19:27 • 15351 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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