Дело руководительницы Хмельницкого МСЭК Крупы передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Офис Генпрокурора передал в НАБУ дело руководительницы Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении на миллионы долларов. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе генерального прокурора.

«После избрания меры пресечения руководительнице МСЭК, материалы производства были переданы в НАБУ для дальнейшего осуществления досудебного расследования», - сообщили в Офисе Генпрокурора.

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4 октября стало известно, что чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.

5 октября правоохранители задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.

7 октября Печерский суд Киева избрал меру пресечения для руководительницы областной МСЭК. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Сообщалось, что руководительницу Хмельницкого МСЭК планируют исключить из состава депутатов облсовета.

НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкого МСЭК Крупы