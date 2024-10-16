Дело руководительницы Хмельницкого МСЭК Крупы передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
Офис Генпрокурора передал в НАБУ дело Татьяны Крупы, руководительницы Хмельницкого МСЭК, подозреваемой в незаконном обогащении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 500 млн грн.
Офис Генпрокурора передал в НАБУ дело руководительницы Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении на миллионы долларов. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе генерального прокурора.
«После избрания меры пресечения руководительнице МСЭК, материалы производства были переданы в НАБУ для дальнейшего осуществления досудебного расследования», - сообщили в Офисе Генпрокурора.
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4 октября стало известно, что чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.
5 октября правоохранители задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.
7 октября Печерский суд Киева избрал меру пресечения для руководительницы областной МСЭК. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.
Сообщалось, что руководительницу Хмельницкого МСЭК планируют исключить из состава депутатов облсовета.
НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкого МСЭК Крупы7 октября 2024, 16:27 • 14998 просмотров