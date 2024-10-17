Головне не переплутати - прокурори-інваліди та інваліди-прокурори: соцмережі про хмельницьких прокурорів
Київ • УНН
Десятки прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність, що викликало розслідування та обговорення в соцмережах. Припускають зв'язок з корупційною схемою керівниці МСЕК, у якої знайшли мільйони доларів.
Інформація про інвалідність прокурорів Хмельницької області й реакція обласного прокурора Олексія Олійника на це повідомлення викликали активні обговорення в українському сегменті соцмереж, пише УНН.
Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває. Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури
Деталі
Скандал довкола значної кількості прокурорів з інвалідністю в Хмельницькій області виник після оприлюдненої інформації в ЗМІ. Напередодні з’явилась новина, що десятки прокурорів Хмельниччини на чолі з Олійником оформили інвалідність.
За припущеннями журналістів, вони були визнані особами з інвалідністю в обмін на покривання корупційних схем керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи. На початку жовтня, в рамках розслідування сприяння ухиленню від мобілізації через підробку інвалідності, в Крупи знайшли близько шести мільйонів доларів в різній валюті.
А ось, як з цього приводу реагують українці у соцмережах.
Олександр Деркач додав: "У нас нема 300 спартанців. Нема 26 бакинських комісарів. Нема навіть 28 героїв-панфіловців. Зате в нас є 49 хмельницьких прокурорів-інвалідів. Ці потужні люди кожен ранок, переборюючи шалену неміч, піднімаються зі своїх інвалідних крісел на несамовиту боротьбу з корупцією. А значить, усе буде добре"
Меми малюють й інші користувачі соцмереж.