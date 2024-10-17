Главное не перепутать - прокуроры-инвалиды и инвалиды-прокуроры: соцсети о хмельницких прокурорах
Киев • УНН
Десятки прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность, что вызвало расследование и обсуждение в соцсетях. Предполагают связь с коррупционной схемой руководительницы МСЭК, у которой нашли миллионы долларов.
Информация об инвалидности прокуроров Хмельницкой области и реакция областного прокурора Алексея Олейника на это сообщение вызвали активные обсуждения в украинском сегменте соцсетей, пишет УНН.
Проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается. Служебное расследование охватывает проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры
Детали
Скандал вокруг значительного количества прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой области возник после обнародованной информации в СМИ. Накануне появилась новость, что десятки прокуроров Хмельницкой области во главе с Олейником оформили инвалидность.
По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрытие коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы. В начале октября, в рамках расследования содействия уклонению от мобилизации через подделку инвалидности, у Крупы нашли около шести миллионов долларов в разной валюте.
А вот, как по этому поводу реагируют украинцы в соцсетях.
Александр Деркач добавил: "У нас нет 300 спартанцев. Нет 26 бакинских комиссаров. Нет даже 28 героев-панфиловцев. Зато у нас есть 49 хмельницких прокуроров-инвалидов. Эти мощные люди каждое утро, преодолевая безумную немощь, поднимаются из своих инвалидных кресел на неистовую борьбу с коррупцией. А значит, все будет хорошо".
Мемы рисуют и другие пользователи соцсетей.