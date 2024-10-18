О прокурорах-"инвалидах": активист обнаружил, что 14 руководителей облпрокуратур получают пенсию или за выслугу лет, или по инвалидности
Киев • УНН
Активист обнаружил, что 14 руководителей областных прокуратур в возрасте около 45 лет получают пенсию по инвалидности или пенсию по выслуге лет. Офис Генпрокурора проводит служебную проверку в отношении прокуроров с инвалидностью.
Среди руководителей областных прокуратур 14 человек получают пенсию или по выслуге лет, или по инвалидности. При этом средний возраст этих служащих - 45 лет. Такие данные обнародовал председатель правления ОО "Платформа Общественный Контроль" Денис Селин.
Посмотрел руководителей областных прокуратур по областям. 14 руководителей областных прокуратур получают пенсии или по выслуге лет, или по инвалидности. В среднем, им по 45 лет сейчас
Он обратил особое внимание на руководство Днепропетровской прокуратуры.
"Руководитель нашей областной прокуратуры - Сергей Бижко, 1976 года рождения, уже два года получает пенсию. Как думаете, есть ли у него вторая группа инвалидности
Первый заместитель областного прокурора - Прихожанов Валерий, 3 года уже получает пенсию (1974 года рождения).
Другой заместитель областного прокурора - Савенко Михаил, уже 2 года получает пенсию. Он 1984 года рождения. То есть пенсию стал получать в 38 лет. Это очень похоже на пенсию по инвалидности. И как пенсионер, его семья прикупила квартиру в Турции за 693 тыс. грн. Похоже, проходила распродажа квартир для пенсионеров", - написал Селин.
Он посоветовал Офису Генерального прокурора "проверить топов всех областей, а то потом может быть очень неудобно, если по 49+ прокуроров с инвалидностью будут находить в каждой области".
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам17 октября 2024, 15:41 • 113930 просмотров
Селин также отметил, что неудивительно, что прокуроры, которые "странным образом" получают инвалидность, не контролируют действия своих подчиненных в судах, когда те сливают дела в судах или вообще не посещают судебных заседаний.
"Шумиха о действиях прокуроров точно приближает реформирование этого органа, чтобы там почистили негодяев. Поэтому, здесь в отчаяние впадать не следует. Из-за публичности точно приближаются изменения", - считает активист.
Главное не перепутать - прокуроры-инвалиды и инвалиды-прокуроры: соцсети о хмельницких прокурорах17 октября 2024, 20:24 • 17376 просмотров
Скандал вокруг значительного количества прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой области возник после обнародованной информации в СМИ. Накануне появилась новость, что десятки прокуроров Хмельницкой области во главе с Олейником оформили инвалидность.
По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрывание коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы. В начале октября, в рамках расследования содействия уклонению от мобилизации через подделку инвалидности, у Крупы нашли около шести миллионов долларов в разной валюте.
Сейчас Офис Генерального прокурора заявил о проведении служебной проверки.