О прокурорах-"инвалидах": активист обнаружил, что 14 руководителей облпрокуратур получают пенсию или за выслугу лет, или по инвалидности

Среди руководителей областных прокуратур 14 человек получают пенсию или по выслуге лет, или по инвалидности. При этом средний возраст этих служащих - 45 лет. Такие данные обнародовал председатель правления ОО "Платформа Общественный Контроль" Денис Селин.

Посмотрел руководителей областных прокуратур по областям. 14 руководителей областных прокуратур получают пенсии или по выслуге лет, или по инвалидности. В среднем, им по 45 лет сейчас - написал активист на своей странице в Фейсбук.

Он обратил особое внимание на руководство Днепропетровской прокуратуры.

"Руководитель нашей областной прокуратуры - Сергей Бижко, 1976 года рождения, уже два года получает пенсию. Как думаете, есть ли у него вторая группа инвалидности

Первый заместитель областного прокурора - Прихожанов Валерий, 3 года уже получает пенсию (1974 года рождения).

Другой заместитель областного прокурора - Савенко Михаил, уже 2 года получает пенсию. Он 1984 года рождения. То есть пенсию стал получать в 38 лет. Это очень похоже на пенсию по инвалидности. И как пенсионер, его семья прикупила квартиру в Турции за 693 тыс. грн. Похоже, проходила распродажа квартир для пенсионеров", - написал Селин.

Он посоветовал Офису Генерального прокурора "проверить топов всех областей, а то потом может быть очень неудобно, если по 49+ прокуроров с инвалидностью будут находить в каждой области".

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Селин также отметил, что неудивительно, что прокуроры, которые "странным образом" получают инвалидность, не контролируют действия своих подчиненных в судах, когда те сливают дела в судах или вообще не посещают судебных заседаний.

"Шумиха о действиях прокуроров точно приближает реформирование этого органа, чтобы там почистили негодяев. Поэтому, здесь в отчаяние впадать не следует. Из-за публичности точно приближаются изменения", - считает активист.

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Скандал вокруг значительного количества прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой области возник после обнародованной информации в СМИ. Накануне появилась новость, что десятки прокуроров Хмельницкой области во главе с Олейником оформили инвалидность.

По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрывание коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы. В начале октября, в рамках расследования содействия уклонению от мобилизации через подделку инвалидности, у Крупы нашли около шести миллионов долларов в разной валюте.

Сейчас Офис Генерального прокурора заявил о проведении служебной проверки.