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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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О прокурорах-"инвалидах": активист обнаружил, что 14 руководителей облпрокуратур получают пенсию или за выслугу лет, или по инвалидности

О прокурорах-"инвалидах": активист обнаружил, что 14 руководителей облпрокуратур получают пенсию или за выслугу лет, или по инвалидности

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 09:44  •  3272 просмотра

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Активист обнаружил, что 14 руководителей областных прокуратур в возрасте около 45 лет получают пенсию по инвалидности или пенсию по выслуге лет. Офис Генпрокурора проводит служебную проверку в отношении прокуроров с инвалидностью.

Среди руководителей областных прокуратур 14 человек получают пенсию или по выслуге лет, или по инвалидности. При этом средний возраст этих служащих - 45 лет. Такие данные обнародовал председатель правления ОО "Платформа Общественный Контроль" Денис Селин.

Посмотрел руководителей областных прокуратур по областям. 14 руководителей областных прокуратур получают пенсии или по выслуге лет, или по инвалидности. В среднем, им по 45 лет сейчас

- написал активист на своей странице в Фейсбук.

Он обратил особое внимание на руководство Днепропетровской прокуратуры.

"Руководитель нашей областной прокуратуры - Сергей Бижко, 1976 года рождения, уже два года получает пенсию. Как думаете, есть ли у него вторая группа инвалидности

Первый заместитель областного прокурора - Прихожанов Валерий, 3 года уже получает пенсию (1974 года рождения).

Другой заместитель областного прокурора - Савенко Михаил, уже 2 года получает пенсию. Он 1984 года рождения. То есть пенсию стал получать в 38 лет. Это очень похоже на пенсию по инвалидности. И как пенсионер, его семья прикупила квартиру в Турции за 693 тыс. грн. Похоже, проходила распродажа квартир для пенсионеров", - написал Селин.

Он посоветовал Офису Генерального прокурора "проверить топов всех областей, а то потом может быть очень неудобно, если по 49+ прокуроров с инвалидностью будут находить в каждой области".

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Селин также отметил, что неудивительно, что прокуроры, которые "странным образом" получают инвалидность, не контролируют действия своих подчиненных в судах, когда те сливают дела в судах или вообще не посещают судебных заседаний.

"Шумиха о действиях прокуроров точно приближает реформирование этого органа, чтобы там почистили негодяев. Поэтому, здесь в отчаяние впадать не следует. Из-за публичности точно приближаются изменения", - считает активист.

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Скандал вокруг значительного количества прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой области возник после обнародованной информации в СМИ. Накануне появилась новость, что десятки прокуроров Хмельницкой области во главе с Олейником оформили инвалидность.

По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрывание коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы. В начале октября, в рамках расследования содействия уклонению от мобилизации через подделку инвалидности, у Крупы нашли около шести миллионов долларов в разной валюте.

Сейчас Офис Генерального прокурора заявил о проведении служебной проверки.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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