На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

В проект Государственного бюджета на 2025 год заложены дополнительные более 2,7 млрд грн на оплату труда прокуроров. То есть речь идет о рекордном увеличении зарплатного фонда прокуратуры, несмотря на то, что штатное количество прокуроров существенно не выросло, а государственная смета, как никогда, требует пересмотра расходов. Детали этой ситуации в комментарии УНН сообщила член финансового комитета ВР, нардеп Нина Южанина.

По ее словам, сейчас нардепы работают над поправками к проекту Госбюджета на следующий год. И на вчерашнем заседании рабочей группы нардеп Южанина внесла свои предложения, касающиеся уменьшения расходов на осуществление прокурорской деятельности.

"Было предложено уменьшить расходы на осуществление прокурорской деятельности в части расходов на оплату труда общего фонда - 2 млрд 744 млн, и еще одна статья расходов у них - 172 млн. То есть по сути оплату труда исключительно прокуроров, это без прокуроров САП, планировалось увеличить на 2,7 млрд", - пояснила нардеп.

К проекту Госбюджета подано более двух тысяч предложений от депутатов

Южанина также отметила, что заработная плата прокуроров исправно растет из года в год и разъяснила, как это происходит.

"Зарплата прокурора состоит из нескольких частей, основой является, конечно, должностной оклад. Должностной оклад привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, размер этого прожиточного минимума устанавливается на 1 января календарного года. Это статья 7 Государственного бюджета.

А теперь (объясню - ред.), какая манипуляция происходит. В 2020 году должностной оклад прокурора Окружной прокуратуры составлял 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Почему я беру 2020 год? Потому что если взять эту статью 7 государственного бюджета на 2020 год, то здесь как раз четко указан прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 2102 грн. И должностной оклад формировался из 2102 грн - 15 прожиточных минимумов. 31 тыс. 530. А также у них есть различные надбавки, премии и тому подобное. Далее уже начиная с 1 января 2021 года должностной оклад состоял из 20 прожиточных минимумов, а с 1 января 2022 года - 25 прожиточных минимумов. Когда эти все поднятия пошли, то в самом Государственном бюджете выделили для прокуроров пониженный размер прожиточного минимума и сделали как исключение - 1600 грн, потому что они себе догоняли эту разницу из-за поднятия самого количества прожиточных минимумов, и так доподнимались, что каждый год у нас росли расходы на прокуратуру. Я брала несколько лет, в 20 году было 5,7 млрд на оплату труда, в 23 уже 10 млрд было на оплату труда. Что происходит сейчас на 2025 год - добавляют им еще 2,7 млрд", - пояснила нардеп.

Она добавила, что Офис Генерального прокурора подал запрос в Министерство финансов и ведомство поддержало запрос на возвращение расчетов зарплат прокуроров, исходя из минимального прожиточного минимума в сумме 2102 грн. Она отметила, что сейчас должностной оклад районного прокурора составляет 68 тысяч грн.

По словам Южаниной, рабочая группа поддержала предложение по уменьшению фонда оплаты труда прокуроров на 2,7 млрд грн. Однако, это произошло на фоне появления информации о прокурорах-"инвалидах" из Хмельницкой прокуратуры.

Прокуроров Хмельницкой области проверят относительно правомерности назначения инвалидности

"Когда начала ту дискуссию (на заседании рабочей группы - ред.), было 10 мин молчаливых переговоров, каждый говорил с тем, кто сидел рядом, потому что у всех оцепенение было - что происходит с расходами на прокуратуру. Какая-то определенная манипуляция произошла, видимо, никто не думал, что мы начнем разбираться. И на ту минуту, когда мы заседали, появилась информация о прокурорах-"инвалидах" в Хмельницком, и все понимали, что если я поставлю эту поправку в зале на учет - то ее все поддержат, на уменьшение расходов на оплату труда на 2,7 млрд. И поэтому учли эту поправку, но это же учтено только на рабочей группе", - рассказала нардеп.

По ее информации, Генеральный прокурор планирует прийти на заседание комитета ВР и какой будет дальнейшая судьба предложения об уменьшении расходов - нардеп не знает.

"Пока я не вижу возможности, чтобы оно выстояло это предложение рабочей группы, потому что это еще должен проголосовать профильный комитет, потом зал, потом отдать на подготовку ко второму чтению в правительство... Я так понимаю, что желания сокращать расходы совсем нет. Например, по судьям тоже прописали возможность назначения премий 40% к окладу и на эти все премии выделили 1,5 млрд грн", - рассказала Южанина.

Госбюджет-2025 планируют проголосовать в конце ноября - глава комитета

По словам нардепа, она в целом подала поправки по уменьшению различных видов расходов на сумму более 99,6 млрд грн. Но удастся ли достичь такого сокращения расходов? Нардеп не уверена, ведь не видит большого желания реально сокращать расходы Госбюджета.

Напомним

Генпрокурор приказал провести служебное расследование в отношении прокуроров Хмельницкой области из-за информации о неправомерном получении инвалидности. Проверка охватит 50 прокуроров и другие органы прокуратуры.