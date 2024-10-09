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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К проекту Госбюджета подано более двух тысяч предложений от депутатов

К проекту Госбюджета подано более двух тысяч предложений от депутатов

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 13:25  •  3438 просмотра

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По предварительным данным, народные депутаты подали 2095 предложений к проекту Госбюджета. Эти предложения можно рассматривать как правки к документу.

Предварительно, народные депутаты подали 2095 предложений к проекту Госбюджета на 2025 год, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

По предварительным данным, к Проекту Бюджета подано 2095 предложений (считайте правки) от народных депутатов

- написал Железняк в Telegram.

Дополнение 

Как сообщала глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, в конце октября планируется голосование за законопроект о Государственном бюджете на 2025 год в первом чтении  и в конце ноября - голосование во втором чтении и в целом.

Напомним 

14 сентября 2024 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

20 сентября сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство предлагает увеличить бюджет на вооружение и военную технику на 65% в 2025 году, что составляет дополнительные 300 млрд грн. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика