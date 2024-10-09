К проекту Госбюджета подано более двух тысяч предложений от депутатов
Киев • УНН
По предварительным данным, народные депутаты подали 2095 предложений к проекту Госбюджета. Эти предложения можно рассматривать как правки к документу.
Предварительно, народные депутаты подали 2095 предложений к проекту Госбюджета на 2025 год, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
По предварительным данным, к Проекту Бюджета подано 2095 предложений (считайте правки) от народных депутатов
Дополнение
Как сообщала глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, в конце октября планируется голосование за законопроект о Государственном бюджете на 2025 год в первом чтении и в конце ноября - голосование во втором чтении и в целом.
Напомним
14 сентября 2024 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».
20 сентября сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство предлагает увеличить бюджет на вооружение и военную технику на 65% в 2025 году, что составляет дополнительные 300 млрд грн.